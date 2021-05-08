تعداد جانباختگان کرونا در هرمزگان به هزار و ۱۷۸ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه نوروزیان اظهار داشت: در ۲۴ ساعت گذشته ۸ نفر شامل پنج آقا و سه خانم از شهرستان های رودان، بندرعباس، میناب، بستک و بشاگرد به دلیل ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند.

نوروزیان شمار بستری های بدحال کرونا در بیمارستان های استان را ۱۶ نفر اعلام کرد و افزود: در شبانه روز گذشته ۸۴ نفر از مبتلایان کرونا در استان در بیمارستان بستری شدند و شمار بستری ها به ۳۹۶ نفر رسید.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به انجام مرحله سوم کارآزمایی بالینی واکسن پاستور در استان، گفت: تاکنون بیش از ۳ هزار نفر از بندرعباس در این کارآزمایی بالینی نام نویسی کرده اند و افراد ۱۸ تا ۸۰ سال ساکن بندرعباس هنوز هم می‌توانند با تماس با شماره ۳۱۱۸ در این کارآزمایی شرکت کنند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: با افزایش تست ها، محدود بودن تست در روز و طولانی شدن زمان پاسخ دهی مصوب شده است از این پس با نظر پزشک از بیماران تست گرفته شود.

نوروزیان با اشاره به خدمات رایگان به افرادی که علامت کرونا دارند، افزود: مرجع قرار گرفتن افراد در قرنطینه و شروع درمان آن‌ها داشتن علامت است نه الزاما مثبت بودن نتیجه تست کرونا.

ویروس کرونا عامل بیماری کووید ۱۹ از اواخر سال ۲۰۱۹ در شهر ووهان چین مشاهده و در مدت کوتاهی در همه جهان منتشر شد. بر اساس آمار رسمی کشورها ویروس کرونا تاکنون حدود ۱۴۶ میلیون نفر را در دنیا به طور قطعی مبتلا کرده و حدود سه میلیون نفر نیز بر اثر بیماری کووید۱۹ جان خود را از دست داده‌اند.

جهش ویروس کرونا در انگلستان، بزریل، هندوستان و آفریقا که موجب افزایش سرایت، بیماری‌زایی و مرگ و میر شده، نگرانی‌های جدیدی را در جهان به وجود آورده است.