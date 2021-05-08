برخی به دلیل «سربازی» و «بیکاری» ارشد می خوانند

سید محمد حسین کریمیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه زمان مصاحبه دکتری ۱۴۰۰ در دانشگاه امیرکبیر هنوز مشخص نشده است، گفت: طبق مقررات ابتدا باید سازمان سنجش ترازها را برای ما ارسال کند و سپس ما بر اساس ترازهایی که در هر رشته به ما اعلام می شود، حد نصاب دعوت به مصاحبه را اعلام کنیم.

وی درخصوص ظرفیت پذیرش امسال اظهار داشت: ظرفیت ما سال قبل به دلیل تغییر قانون مبنی بر اینکه دانشگاه نمی تواند در مرحله دوم حد نصاب بگذارد، پایین بود؛ ولی امسال مسئولین قول داده اند که این کار انجام شود که در صورت تحقق این وعده، ظرفیت ما به همان عدد و میزان سال قبل بازخواهد گشت که حدودا ۳۰۰ نفر خواهد بود.

بدترین ورودی ها به لحاظ کیفی، ورودی های ارشد هستند

کریمیان درباره انتقادها از پایین بودن کیفیت سطح علمی دانشجویان تحصیلات تکمیلی، افزود: به اعتقاد من، بهترین ورودی های ما، ورودی های کارشناسی و بدترین ورودی ها، ورودی های ارشد هستند! چرا که هیچگونه گزینش علمی بر روی ورودی های ارشد وجود ندارد.

وی ادامه داد: در کارشناسی از یک طرفی چون حجم داوطلب بسیار بالاست، در دبیرستان ها بصورت جدی روی آن کار می شود و در واقع یک رقابت سنگین در آن جاری و ساری است، و از طرف دیگر از آنجا که مدرک کارشناسی امروز یک حداقل برای ورود به جامعه و بازار کار است و همه بدنبال آن هستند، طبیعتا سطح کیفی دانش داوطلبین بالا و قابل قبول است.

معاون آموزشی دانشگاه امیر کبیر افزود: درخصوص ارشد اما؛ از آنجا که این مقطع در واقع یک دوره به اصطلاح تکمیلی به شمار می رود، داستان متفاوت است. از یک سو برخی فارغ التحصیلان کارشناسی، برای ادامه تحصیل به خارج از کشور می روند که به همین علت حجم بالایی از خوب های داوطلبی ارشد را از دست می دهیم.

برخی ها به دلیل سربازی و بیکاری ارشد می خوانند

وی گفت: از سوی دیگر نیز از میان باقی فارغ التحصیلان کارشناسی، عده ای زیادی برای نرفتن به سربازی و عده ای دیگر نیز به دلیل بیکاری، ترجیح می دهند همچنان در دانشگاه بمانند و راه چاره را شرکت در کنکور ارشد و ادامه تحصیل در این مقطع می دانند، آنهم بدون انگیزه ای جدی برای ارتقای سطح دانش شان.

کریمیان با تاکید بر اینکه همین اهداف متفاوت داوطلبین ارشد از دلایل اصلی پایین بودن کیفیت علمی این مقطع است، گفت: در کنکور ۲ اتفاق میافتد؛ یکی سنجش که اطلاعات علمی و سواد علمی دانشجو در آن سنجیده می شود و دوم انتخاب افراد از میان داوطلبان .

انتخاب داوطلبان ارشد توسط سازمان سنجش غلط است

وی ادامه داد: در این میان، مرحله اول؛ یعنی سنجش سطح علمی و آموزشی داوطلبان باید توسط سازمان سنجش صورت بگیرد که در حال حاضر نیز به درستی توسط این سازمان انجام می شود. اما مرحله دوم؛ یعنی انتخاب هم توسط سازمان سنجش انجام می شود که این غلط است.

دانشگاه باید دانشجو را خودش انتخاب کند

معاون آموزشی دانشگاه امیرکبیر با بیان اینکه باید آیین نامه هایی تدوین شود تا دانشجویان پس از سنجش برای انتخاب به دانشگاه ها معرفی شوند، گفت: این یک ضرورت انکار ناشدنی است که دانشگاه باید بتواند قانونا دانشجوی خود را انتخاب کند. این روشی است که در همه جای دنیا به کار گرفته می شود.

وی اظهار داشت: بطور مثال؛ سال قبل حدنصاب دوم را حذف کردند و آمدند حدود ۵۰-۶۰ دانشجو را به دانشگاه ما فرستادند؛ آنهم بدون اینکه استاد آنها را انتخاب کرده باشد. این موضوع در حال حاضر به یک چالش در دانشگاه امیرکبیر تبدیل شده است. از یک سو دانشجو می گوید من را فرستادند که در این دانشگاه در مقطع دکتری تحصیل کنم! از سوی دیگر استاد می گوید من این دانشجو را انتخاب نکرده ام و عنوان می کند همانجا که دانشجو را فرستاده است، برایش استاد هم انتخاب کند.

در تحصیلات تکمیلی حق انتخاب باید با دانشگاه باشد

کریمیان افزود: متاسفانه ما با همین دانشجویان مشکل پیدا کردیم؛ بعضی از آن ها برگشتند و برخی به دانشگاه دیگری رفتند؛ آن هم بعد از ۶ ماه بلاتکلیفی. بنابراین در تحصیلات تکمیلی باید حتما حق انتخاب با دانشگاه باشد. البته در شرایط فعلی که این حق انتخاب اصلا با دانشگاه ها نیست و در دکتری نسبتا اوضاع بهتر است؛ چرا که داوطلبین آزمون دکتری، در دو مرحله پالایش می شوند.