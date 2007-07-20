  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲۹ تیر ۱۳۸۶، ۱۰:۰۸

پاسخ هما به تاخیرات پروازی :

امکانات رفاهی در اختیار مسافران هواپیمایی قرار می‌گیرد

امکانات رفاهی در اختیار مسافران هواپیمایی قرار می‌گیرد

هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بنا به دستور مدیریت عامل در ایام تاخیر پروازها برنامه ویژه‌ای جهت پاسخگویی مناسب به مسافران خود اجرا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، سعید حسامی مدیر عامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ضمن تاکید بر انجام وظایف جاری و عادی در خصوص پاسخگویی به مسافران عزیز، در یک برنامه پیشنهادی خطاب به عوامل فرودگاهی شامل سرپرستان و مسئولان هر شیفت، آنان را موظف نمود به جهت تکریم و حفظ آرامش مسافران به صورت شبانه روزی در زمان تاخیر یا ابطال پروازها با حضور در فرودگاه علاوه بر اطلاع رسانی مناسب ، امکانات رفاهی را نیز در اختیار مسافران خود قرار دهند.

این برنامه در تاریخ بیست و هفتم تیرماه سال جاری در ترمینال های داخلی و خارجی اجرا می گردد. 

کد مطلب 520675

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها