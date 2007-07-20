به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، سعید حسامی مدیر عامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ضمن تاکید بر انجام وظایف جاری و عادی در خصوص پاسخگویی به مسافران عزیز، در یک برنامه پیشنهادی خطاب به عوامل فرودگاهی شامل سرپرستان و مسئولان هر شیفت، آنان را موظف نمود به جهت تکریم و حفظ آرامش مسافران به صورت شبانه روزی در زمان تاخیر یا ابطال پروازها با حضور در فرودگاه علاوه بر اطلاع رسانی مناسب ، امکانات رفاهی را نیز در اختیار مسافران خود قرار دهند.

این برنامه در تاریخ بیست و هفتم تیرماه سال جاری در ترمینال های داخلی و خارجی اجرا می گردد.