دستگیری ۱۳ محکوم دارای حکم جلب در ایذه

حجت سفیدپوست در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای احکام جلب قضائی مأموران کلانتری ۱۱ ایذه موفق به دستگیری ۱۳ نفر شدند.
وی ادامه داد: همچنین در راستای طرح مبارزه با مواد مخدر ۹ نفر معتاد متجاهر را جمع آوری کردند.
سفید پوست افزود: مأموران کلانتری ۱۱ موفق به دستگیری سارق اماکن دولتی و خصوصی اعتراف به هفت فقره سرقت شدند.
وی در پایان از مردم درخواست کرد: هرگاه محکومانی را در جایی مشاهده کردند، در سریعترین زمان ممکن مراتب را از طریق پلیس ۱۱۰ اطلاعرسانی کنند و تا زمان حضور مأموران در محل هیچگونه اقدامی را انجام ندهند.
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