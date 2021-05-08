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۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۲:۰۶

فرمانده انتظامی ایذه خبر داد؛

دستگیری ۱۳ محکوم دارای حکم جلب در ایذه

دستگیری ۱۳ محکوم دارای حکم جلب در ایذه

ایذه - فرمانده انتظامی ایذه از دستگیری ۱۰ محکوم دارای حکم جلب در این شهرستان خبر داد.

حجت سفیدپوست در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای احکام جلب قضائی مأموران کلانتری ۱۱ ایذه موفق به دستگیری ۱۳ نفر شدند.

وی ادامه داد: همچنین در راستای طرح مبارزه با مواد مخدر ۹ نفر معتاد متجاهر را جمع آوری کردند.

سفید پوست افزود: مأموران کلانتری ۱۱ موفق به دستگیری سارق اماکن دولتی و خصوصی اعتراف به هفت فقره سرقت شدند.

وی در پایان از مردم درخواست کرد: هرگاه محکومانی را در جایی مشاهده کردند، در سریع‌ترین زمان ممکن مراتب را از طریق پلیس ۱۱۰ اطلاع‌رسانی کنند و تا زمان حضور مأموران در محل هیچ‌گونه اقدامی را انجام ندهند.

کد مطلب 5206892

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