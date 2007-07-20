رئیس پلیس جدید راهنمایی و رانندگی قم معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در این مراسم که عصر پنجشنبه در اداره راهنمایی و رانندگی قم برگزار شد، حسین ذاکری، معاون کنترل ترافیک شهری راهنمایی و رانندگی ناجا در سخنانی توجه به اقدامات پیشگیرانه را برای حل معضل ترافیک در شهرها ضروری عنوان کرد و افزود: نیروی انتظامی در حال حاضر فرهنگ سازی و آموزش دانش آموزان را در دستور کار خود قرار داده است.
وی با اشاره به اینکه قم باید به عنوان الگوی ترافیک کشور باشد گفت: در آیندهای نزدیک سه شهر کرج، تهران و قم که در شاهراه ارتباطی واقع شدهاند انتخاب شده اند تا طرحهای انضباط ترافیکی در آن به اجرا درآید.
ذاکری در ادامه بر استمرار اجرای طرحها تأکید کرد و افزود: باید با فراهم کردن زیرساختها مشکلات و قانون گریزی را برطرف کنیم.
در ادامه این مراسم سرهنگ اسماعیل دادشلی رئیس سابق راهنمایی و رانندگی قم در سخنانی به ارائه گزارش عملکرد خود پرداخت و گفت: در سال گذشته تصادفات فوتی 91 درصد، تصادفات جرحی 25 درصد کاهش داشته و برخورد با تخلفات 64 درصد بیشتر شده است.
وی همچنین گفت: استان قم رتبه هفتم را در کاهش تصادفات در کشور داراست.
در پایان این مراسم از سرهنگ اسماعیل داداشعلی تجلیل به عمل آمد و سرهنگ کیومرث نروایی به عنوان رئیس پلیس جدید راهنمایی و راندگی معرفی شد.
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