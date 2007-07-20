خطر نفوذ دشمن از طریق ارتباطات ایمیلی جدی است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام خطیب روز گذشته در شورای اداری استان قم با بیان اینکه دشمن به دنبال براندازی نرم نظام در ایران است اظهار کرد: هدایت و نفوذ در جنبشهای اجتماعی و خرده جنبشها یکی از اهداف اصلی دشمنان است.
وی ارتباطات را یکی از مهمترین شیوههای نفوذ دشمن در قم دانست و تاکید کرد: دشمن سعی دارد از طریق ارتباطات ایمیلی و الکترونیکی توجه مردم را به خودش جلب کند.
خطیب یادآور شد: قم یکی از شهرهای پرکاربر در بحث استفاده از اینترنت است و طبیعتا زمینههایی برای سوء استفاده از این موقعیت وجود دارد.
حجت الاسلام خطیب با تاکید بر اینکه دشمنان از نقاط ضعفی که در روحیه مهمان نوازیهای ما وجود دارد استفاده خواهند کرد اظهار داشت: دشمنان از طریق ارتباط دوستانه و سایر شگردهای اطلاعاتی با افراد مورد نظرشان رابطه برقرار میکنند و آنها را در شرایطی قرار میِ دهند که هیچ راه گریزی برای قطع ارتباط نداشته باشند.
وی با اشاره به تعداد قابل توجه سفر خبرنگاران خارجی به قم در سال گذشته، تصریح کرد: بیش از 600 خبرنگار خارجی در سال 85 به قم سفر کرده بودند که باید هدف حضور این افراد به قم مورد توجه جدی قرار گیرد.
حجت الاسلام خطیب در ادامه شرکتها و معاملات، حضور اتباع خارجی در قم، تردد دیپلماتها، نفوذ در جمعهای خیریه و فرهنگی و NGO ها و ... را از دیگر شیوههای نفوذ دشمن برشمرد.
وی همچنین قم را مرکزیت نظام و انقلاب دانست و متذکر شد: توجه همه شیعیان، دلسوختگان و طرفداران انقلاب به قم، دشمنان را به طمع میاندازد از این رو مجموعه مدیریت استان و مدیران نهادها باید نسبت به توطئههای دشمنان هوشیار باشند.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل اطلاعات استان قم گفت: ارتباطات ایمیلی و الکترونیکی یکی از مهم ترین شیوههای ارتباطی نفوذ دشمن در قم است.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام خطیب روز گذشته در شورای اداری استان قم با بیان اینکه دشمن به دنبال براندازی نرم نظام در ایران است اظهار کرد: هدایت و نفوذ در جنبشهای اجتماعی و خرده جنبشها یکی از اهداف اصلی دشمنان است.
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