گاز سوز کردن رایگان ۱۰۰ هزار خودرو عمومی در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، حسین باقری، گفت: از ابتدای این طرح تاکنون، بیش از ۳۰۶ هزار خودرو عمومی در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد ۱۳۲ هزار خودرو مشمول طرح شناخته شده‌اند. از میان ۱۳۲ هزار خودرو مشمول طرح رایگان گازسوز شدن خودروهای عمومی، ۱۶ هزار و ۴۰۰ خودرو تاکنون برای تبدیل نوبت گرفته‌اند و ۱۵ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو عمومی نیز در حال انتخاب کارگاه هستند.

مدیر طرح سی‌ان‌جی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی همچنین از تبدیل ۲۰۰ هزار مسافربر شخصی از جمله تاکسی‌های اینترنتی و آژانس‌ها در قالب مصوبه اجرای این طرح خبر داد و افزود: این طرح به‌تازگی آغاز شده است و مشخصات مالکان این خودروها به تشخیص وزارت کشور به این شرکت اعلام شده و در نوبت تبدیل قرار می‌گیرند.

باقری ادامه داد: هم اکنون اجرای این طرح با ۶ شرکت پیمانکار و ۲۷۹ کارگاه در سراسر کشور در حال اجراست. طرح تبدیل رایگان خودروهای عمومی به‌طور رسمی از خرداد ماه ۹۹ کلید خورد و ثبت‌نام خودروهای عمومی برای تبدیل رایگان آغاز شد.