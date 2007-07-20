همه انسان ها آفریقایی هستند !

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه کمبریج به منظور اثبات تئوری که براساس آن انسان ذی شعور در آفریقا تکامل یافته و سپس به قاره های دیگر مهاجرت کرده است، در حدود شش هزار جمجمه انسان را که از مناطق مختلف دنیا جمع آوری شده بود، مورد بررسی قرار دادند.

این محققان در بررسی های ژنتیکی این جمجه ها نشان دادند که تفاوت های ژنتیکی بیشتر در جمعیت هایی دیده می شود که ساکن مناطق دور از آفریقا هستند.

این دانشمندان که نتایج تحقیقات خود را در مجله نیچر منتشر کرده اند، بیش از دوهزار یافته قدیمی از بقایای انسان را مورد آزمایش قرار دادند. در این بررسی ها 37 ویژگی چند مقیاسی این جمجه ها بر اساس تغییرات آب و هوایی و دمایی در حداقل، حداکثر و متوسط سالانه دوره زمانی مربوط به جمجه ها و منطقه جغرافیایی و انتخاب طبیعی برای بقای این انسان ها تعیین شد.

بر اساس این ویژگی ها، دانشمندان انگلیسی نقشه ای از گستردگی مناطق زندگی این انسان ها را توسعه دادند و به کمک آن نشان دادند که تفاوت های ژنتیکی این جمجه ها را می توان به تفاوت های پدیداری این انسان ها تعبیر کرد.

به این ترتیب این دانشمندان اثبات کردند که منطقه منشاء انسان ذی شعور، آفریقای مرکزی است.