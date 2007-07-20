اخبار کوتاه از ورزش مازندران

- به گزارش خبرنگار مهر در ساری ، در هفته چهارم رقابت های والیبال قهرمانی کشور تیم مازندران به مصاف تیم گلستان رفت.در این دیدار که عصر پنج شنبه برگزار شد، تیم منتخب والیبال جوانان و بزرگسالان مازندران با منتخبان گلستانی خود به میدان رفتند.تیم مازندران در گروه سه تیمی این منطقه در جای دوم قرار دارد. تیم خراسان شمالی هم که در گروه قرار داشت هفته گذشته از ادامه این رقابتها انصراف داد.

- تیم فوتبال شهرداری امیرکلاء با کسب امتیازهای لازم به رقابت های لیگ برتر فوتبال جوانان باشگاه های کشور صعود کرد. مرحله پایانی رقابت های فوتبال دسته یک جوانان باشگاه های کشور که با شرکت چهار تیم شهرداری امیرکلا، بهزیستی همدان، نفت اهواز و فولاد نوین خوزستان در همدان برگزار شد. در پایان رقابت های فوتبال دسته یک جوانان باشگاههای کشور تیم های شهرداری امیرکلا و بهزیستی همدان به رقابتهای فصل آینده لیگ برتر جوانان باشگاههای کشور صعود کردند.

- نیکولوویچ کروات، فوتبالیست مازندرانی را به تیم ملی دعوت کرد. شجاع خلیل زاده بازیکن موفق تیم شهرداری امیرکلاء به دعوت نیکولوویچ به تیم ملی دعوت شد . تیم ملی فوتبال جوانان کشورمان که خود را برای تورنمنت هشت جانبه چین آماده می کند هفته آینده اردوی تدارکاتی خود را در تهران برپا خواهد کرد. نیکولوویچ سرمربی کروات تیم ملی جوانان ایران از عملکرد شجاع خلیل زاده بازیکن مازندرانی و دفاع راست تیم ملی جوانان در دو بازی گذشته این تیم برابر ازبکستان راضی بود.

- تیم تیراندازی مازندران به نمایندگی از کشورمان برای شرکت در مسابقات بین المللی ترکمنستان راهی این کشور شد. این تیم با 8 تیرانداز در دو اسلحه تفنگ و تپانچه بادی از امروز جمعه تا دوم مرداد ماه در شهر عشق آباد ترکمنستان با حریفان خود رقابت خواهند کرد.در این مسابقات 10 تیم خارجی حضور دارند.