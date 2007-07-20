سیاست افزایش نیروها در عراق شکست خورده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، فریزر گفت : کانبرا یا باید نیروهای خود را تا کریسمس از عراق خارج کند و یا اینکه واشنگتن در یک سطح دیپلماتیک عالی درصدد خواباندن خشونت ها باشد.

فریزر که از سال های 1975 تا 1983 نخست وزیر استرالیا بود گفت که سیاست افزایش نیروها در عراق با شکست مواجه شده است.

این سیاستمدار سابق استرالیا از "جان هاوارد" نخست وزیر فعلی کشورش که از متحدین اصلی جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا در جنگ عراق است، خواست تا با فشار بر کاخ سفید بوش را وادار به انتخاب گزینه ای دیگر بنماید.

وی همچنین طی نامه ای به یک گروه 187 هزار نفری مخالف جنگ یادآور شد : وضعیت در عراق طوری است که هر روز تلفات بیشتری می گیرد و حتی این موضوع وضعیت را برای غیر نظامیان این کشور نیز بدتر کرده است.

او اختلافات را در عراق عمیق و جنگ را هم افسار گسیخته توصیف کرد که کاهشی در آن دیده نمی شود.

به گفته وی دولت عراق هیچ گام مهمی برای حل اختلافات و سازش بین گروههای مختلف برنداشته و این وضعیت نمی تواند از سوی نیروهای نظامی کنترل شود و افزایش نیرو نیز به آن کمکی نکرده است.

گفتنی است که استرالیا یک هزار و 575 نیرو در عراق دارد که همگی آنها سرباز هستند.

او همچنین با حمایت از توصیه گروه مطالعاتی عراق در آمریکا که خواستار گفتگو با تمامی کشورهای همسایه عراق به ویژه ایران و سوریه بود، اضافه کرد که زمان برای گفتگو با بازیگران مهم منطقه ای در خصوص بحران عراق و فشار بر واشنگتن با خروج نیروهای استرالیایی تا پایان سال فرا رسیده است.