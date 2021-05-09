اولین پیش نشست علمی همایش ملی مازندران شناسی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود دیانی رئیس مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت پیامبر اعظم (ص) ساری در نخستین پیش نشست علمی، همایش ملی مازندران شناسی، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت امروز به صورت مجازی در ساری، با اشاره به اینکه همایش مازندران شناسی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از سال گذشته با همکاری بیش از ۶۰ نهاد علمی و اجرایی استان آغاز به کار کرد، افزود: فراخوان مقاله این همایش علمی نیز در سه محور اصلی ارائه شد که خوشبختانه با استقبال گسترده محققان و پژوهشگران قرار گرفت.

وی با بیان اینکه امروز نخستین پیش نشست علمی این همایش ملی با همکاری جمعی از نهادهای علمی و اجرایی استان برگزار شده است، گفت: همچنین قرار است پیش نشست دوم این همایش نیز ۲۶ اردیبهشت به میزبانی دانشکده کشاورزی ساری برگزار شود.

رئیس مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت پیامبر اعظم (ص) ساری در ادامه سخنان خود افزود: اختتامیه این همایش ملی نیز یکم خرداد ماه همزمان با روز ملاصدرا به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام دیانی همچنین به نقش بی بدیل مازندران در رشد و نمو فلسفه اسلامی اشاره کرد و گفت: مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت پیامبر اعظم (ص) آمادگی دارد برای برگزاری بزرگداشت شخصیت بزرگی همچون ملاصدرا نیز گام‌های مثبتی بردارد.

کوروش نوذری، رئیس دانشگاه مازندران نیز در ادامه این نشست با اشاره به اینکه ۱۴۴ مؤسسه آموزش عالی با ۱۵۴ هزار دانشجو در استان فعال است، افزود: دو هزار ۷۰۰ شخصیت فرهیخته و دانشمند مأموریت آموزش، راهنمایی و پژوهش این دانشجویان را عهده دار هستند.

وی کثرت مراکز آموزش عالی در مازندران به نسبت پراکندگی جمعیت به نسبت کشور را بی نظیر دانست و خاطرنشان کرد: باید از این ظرفیت عظیم در جهت رشد و توسعه استان در ابعاد مختلف بهره گرفته شود.

رئیس دانشگاه مازندران با تأکید براین که مسئولان استان باید روزآمدی علمی را در کنار فعالیت‌های خود مورد توجه قرار دهند، گفت: باید از جنبه‌های تبلیغاتی اتاق فکر که کاربردی ندارند پرهیز شود.

وی با بیان اینکه باید سیکل نادرست تغییرات گسترده در عرصه مدیریت کنار گذاشته شود، افزود: امروز اگر مازندران قرار است حرکت رو به پیشرفتی را آغاز کند ابتدا باید، تعاملات فرهنگی از سوی نخبگان بازتعریف و در جامعه اشاعه شود که صدا و سیما در این خصوص نقش مؤثری دارد.