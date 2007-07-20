خداحافظی با پست الکترونیک در آینده ای نزدیک

به گزارش خبرگزاری مهر، در این کنفرانس مرگ پست الکترونیک پیش بینی و اظهار شد که در آینده ای نزدیک پیام های فوری تلفن از راه اینترنت و پیام های متنی جایگزین ایمیل شده و پست مجازی در شبکه های اجتماعی چون " مای اسپیس" و " فیس بوک" از رونق برخوردار می شوند و حتی در زبان فناوری اطلاعات نیز "مای اسپیس بودن" و " فیس بوک شدن" وارد می شود.

براساس گزارش ZDNet UK ، مارتینا باتلر یکی از نوجوانان شرکت کننده در این کنفرانس اظهار داشت:" در آینده ای نزدیک به جای اینکه کاربران به یکدیگر ایمیل بزنند، می توانند روی یک شبکه اجتماعی با یکدیگر تماس بگیرند."

همچنین کریج شرمن، مدیر اجرایی "گایا آنلاین"و یکی از نوجوانان نسل وب 2.0 در این خصوص اظهار داشت: " دنیا ظرف 5 سال آینده می تواند به فناوری پست الکترونیک مجازی دست یابد."

علاوه براین، نوجوانانی که در این کنفرانس به عنوان کارشناسان ایمیل نسل آینده به ایراد سخنرانی پرداختند، اعلام کردند که 80 درصد از نوجوانان ازطریق تلفن همراه پیام های خود را ارسال می کنند و نوجوانان زیر 18 سال از سایت های "فیس بوک" و "مای اسپیس" در کنار تلفن همراه برای ارسال پیام های خود استفاده می کنند.