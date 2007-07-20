دکتر عباس مسجدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس بخش نامه ای که به دانشگاههای علوم پزشکی کشور ابلاغ شده است، برای آشنایی بهتر دانشجویان پزشکی در سال اول تحصیل، برای حضور آنها در بخش های آموزشی بیمارستان ها برنامه ریزی لازم صورت می گیرد.

دبیر شورای فرهنگی وزارت بهداشت گفت: کمیته های استقبال مانند سال های گذشته برای پذیرش دانشجویان جدید الورود تشکیل می شود و برنامه هایی برای آشنایی هر چه بیشتر این دانشجویان با فضا و محیط دانشگاه تهیه خواهد شد.

مسجدی اضافه کرد: کمیته های استقبال موظف هستند برنامه های آموزشی، فرهنگی و رفاهی که برای دانشجویان اجرا می کنند را از روز ثبت نام در اختیار دانشجویان قرار دهند تا ضمن آشنایی آنها با برنامه های دانشگاه، فرصتی برای وفق دادن خود با محیط داشته باشند.

وی در خصوص برنامه جدیدی که برای دانشجویان رشته پزشکی اجرا خواهد شد، گفت: برای آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان پزشکی، برنامه بازدید از بخش های آموزشی بیمارستان ها برای آنها طراحی شده که به همراه دانشجویان سال آخر پزشکی در هر دانشگاه صورت می گیرد.

دبیر شورای فرهنگی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: این تورهای بازدیدی علاوه بر آشنا کردن دانشجویان جدید الورود با فضای رشته پزشکی بسیاری از سئوالاتی که در ذهن آنها وجود دارد را به کمک دانشجویان پاسخ می دهد.