تعزیرات حکومتی با متخلفان قاچاق مرغ بدون اغماض برخورد کند

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حیدری یکشنبه شب در جلسه مشترک ستاد تنظیم بازار و کارگروه آرد و نان استان، با اشاره اهمیت تشدید اقدامات نظارتی در بازار مرغ، عنوان کرد: کلیه دستگاه های اجرایی ذیربط به وظایف خود در خصوص بازار مرغ به ویژه نظارت بر کشتارگاه ها را به نحو احسن انجام دهند تا مشکلات بازار این محصول به حداقل ممکن برسد.

وی در همین خصوص، افزود: با متخلفان قاچاق مرغ، به ویژه مرغداری های متخلف بدون اغماض توسط تعزیرات حکومتی برخورد شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان، خاطرنشان کرد: به کلیه فرمانداران ماموریت داده شده ضمن تشدید نظارت بر کشتارگاه ها با همکاری نیروی انتظامی با خروج غیر قانونی مرغ از استان به صورت جدی برخورد کنند.

حیدری افزود: در صورت کشف قاچاق مرغ زنده توسط نیروی انتظامی در ابتدا باید مشخص گردد مرغ ها از کدام مرغداری و سالن دار به صورت غیر قانونی خارج شده است تا از تکرار چنین مواردی با برخورد قانونی با متخلفان جلوگیری شود.

وی با تاکید بر حمل و نقل به موقع اقلام ضروری به ویژه گندم مورد نیاز کارخانجات آرد استان، تصریح کرد: شرکت های حمل و نقل بدون فوت وقت نسبت به حمل گندم مورد نیاز کارخانجات آرد استان اقدام کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان، افزود: شرکت های حمل و نقل از فعالیت حمل و نقل کالا در هرمزگان به سراسر کشور منافع بسیاری نصیب آنها می شود و ضروری است مردم استان از منافع فعالیت آنها بهره مند شوند.

حیدری افزود: افزایش قیمت حمل و نقل گندم به کارخانه جات در هرمزگان پذیرفته نیست و خلل در این امر مهم از کسی پذیرفته نیست.

وی خاطرنشان کرد: حمل و نقل یکسره گندم از کشتی ها به کارخانجات آرد نقش بسزایی در کاهش هزینه ها دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان، تصریح کرد: گندم مورد نیاز کلیه کارخانه جات آرد استان در کمترین زمان ممکن تامین شود.