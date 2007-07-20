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۲۹ تیر ۱۳۸۶، ۱۱:۰۱

جام جهانی جوانان؛

آرژانتین به دیدار نهایی صعود کرد

آرژانتین به دیدار نهایی صعود کرد

تیم فوتبال جوانان آرژانتین با برتری 3 برصفر مقابل شیلی به دیدار نهایی مسابقات فوتبال جام جهانی جوانان راه پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بامداد امروز در مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام جهانی جوانان در کانادا دو تیم آرژانتین و شیلی به مصاف هم رفتند که در نهایت تیم آرژانتین با کسب برتری 3 برصفر مقابل حریف خود به دیدار نهایی راه یافت.

در این دیدار برای آرژانتین فابین دی ماریا (12)، یاکوب (65) و ماکسیمیلیانو مورالز (90) گلزی کردند.

تیم فوتبال جوانان شیلی در حالی با سه گل مغلوب آرژانتین شد که دو بازیکن این تیم به نامهای گری میدل و کوری میلا به ترتیب در دقایق 15 و 77 از زمین مسابقه اخراج شده بودند.

بدین ترتیب روز یکشنبه 31/4/86 در دیدار نهایی مسابقات فوتبال جام جهانی جوانان دو تیم آرژانتین و جمهوری چک به دیدار هم می روند. پیش از برگزاری این مسابقه دیدار رده بندی نیز بین دو تیم شیلی و اتریش برگزار خواهد شد.

کد مطلب 520836

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