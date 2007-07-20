آرژانتین به دیدار نهایی صعود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بامداد امروز در مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام جهانی جوانان در کانادا دو تیم آرژانتین و شیلی به مصاف هم رفتند که در نهایت تیم آرژانتین با کسب برتری 3 برصفر مقابل حریف خود به دیدار نهایی راه یافت.

در این دیدار برای آرژانتین فابین دی ماریا (12)، یاکوب (65) و ماکسیمیلیانو مورالز (90) گلزی کردند.

تیم فوتبال جوانان شیلی در حالی با سه گل مغلوب آرژانتین شد که دو بازیکن این تیم به نامهای گری میدل و کوری میلا به ترتیب در دقایق 15 و 77 از زمین مسابقه اخراج شده بودند.

بدین ترتیب روز یکشنبه 31/4/86 در دیدار نهایی مسابقات فوتبال جام جهانی جوانان دو تیم آرژانتین و جمهوری چک به دیدار هم می روند. پیش از برگزاری این مسابقه دیدار رده بندی نیز بین دو تیم شیلی و اتریش برگزار خواهد شد.