پیام مساعدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشههای هواشناسی نشان میدهد از امروز تا اواخر هفته در ساعات بعدازظهر تا حدودی به سرعت وزش باد افزوده خواهد شد، اما در سایر اوقات وضعیت جوی و دریایی استان به نسبت آرام پیش بینی میشود.
وی اضافه کرد: بنابراین طی این مدت، غبار محلی، گاهی وزش باد و طی صبحگاه نیز در برخی نقاط مه رقیق از پدیدههای غالب در سطح استان خواهد بود.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان بوشهر خاطرنشان کرد: دمای بیشینه هوا در طول روز طی این هفته روند افزایشی خواهد داشت.
وی بیان کرد: طی ساعات آینده آسمان استان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، در طول روز وزش باد و طی صبحگاه در برخی نقاط مه رقیق صبحگاهی خواهد بود.
مساعدی تصریح کرد: جهت وزش باد متغیر، غالباً شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۳۰ و در ساعاتی از بعدازظهر تا ۳۸ کیلومتر در ساعت خواهد بود.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان بوشهر افزود: ارتفاع موج دریا بین ۳۰ تا ۹۰ و در ساعاتی از بعدازظهر تا ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.
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