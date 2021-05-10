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۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۲:۰۰

طی روزهای آینده؛

دمای هوا در استان بوشهر افزایش می‌یابد/ وضعیت آرام جوی و دریایی

دمای هوا در استان بوشهر افزایش می‌یابد/ وضعیت آرام جوی و دریایی

بوشهر - کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر با پیش‌بینی وضعیت آرام جوی و دریایی در استان برای روزهای آینده، گفت: روند دمای هوا در استان بوشهر افزایشی خواهد بود.

پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد از امروز تا اواخر هفته در ساعات بعدازظهر تا حدودی به سرعت وزش باد افزوده خواهد شد، اما در سایر اوقات وضعیت جوی و دریایی استان به نسبت آرام پیش بینی می‌شود.

وی اضافه کرد: بنابراین طی این مدت، غبار محلی، گاهی وزش باد و طی صبحگاه نیز در برخی نقاط مه رقیق از پدیده‌های غالب در سطح استان خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر خاطرنشان کرد: دمای بیشینه هوا در طول روز طی این هفته روند افزایشی خواهد داشت.

وی بیان کرد: طی ساعات آینده آسمان استان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، در طول روز وزش باد و طی صبحگاه در برخی نقاط مه رقیق صبحگاهی خواهد بود.

مساعدی تصریح کرد: جهت وزش باد متغیر، غالباً شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۳۰ و در ساعاتی از بعدازظهر تا ۳۸ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر افزود: ارتفاع موج دریا بین ۳۰ تا ۹۰ و در ساعاتی از بعدازظهر تا ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.

کد مطلب 5208622

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