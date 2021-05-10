پخش یک مستند نمایشی با بازی زنده یاد بیژن افشار

به گزارش روابط عمومی شبکه پنج سیما، مستند نمایشی «این خانه را نسیمی خوشتر است» با بازی بیژن افشار که امروز ۲۰ اردیبهشت بر اثر ابتلا به بیماری کووید ۱۹ درگذشت، از شبکه پنج سیما پخش می شود. این مستند که قرار است از روز شنبه ۲۵ اردیبهشت روزهای زوج ساعت ۲۱ روی آنتن برود در ۱۵ قسمت تهیه و تولید می شود که هشت قسمت آن با زنده یاد بیژن افشار ضبط و آماده پخش شده است.

در این مستند نمایشی، بیژن افشار به نمایندگی از ملت شریف ایران مطالبات مردمی را در حوزه های فرهنگی، هنری، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ... از رئیس جمهور آینده دارد.

بیژن افشار بازیگری است که در فیلم‌های سینمایی «قلب‌های ناآرام»، «در وجه حامل»، «خبر خاصی نیست»، «پیچ جاده نمناک»، «تمشک» و مجموعه‌های «مختارنامه»، «شهریار»، «خواب بلند»، «یلدا»، «پرواز در ارتفاع صفر» و … ایفای نقش کرده و به تازگی مقابل دوربین مستند نمایشی «این خانه را نسیمی خوشتر است» شبکه پنج سیما قرار گرفته بود.

«این خانه را نسیمی خوشتر است» از هفته آینده روزهای زوج ساعت ۲۱ از شبکه پنج سیما پخش می شود.