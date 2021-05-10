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۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۳:۴۴

مدیرکل امور عشایر چهارمحال و بختیاری:

طرح خرید تضمینی دام زنده در چهارمحال و بختیاری اجرا می شود

طرح خرید تضمینی دام زنده در چهارمحال و بختیاری اجرا می شود

شهرکرد- مدیرکل امور عشایر چهارمحال و بختیاری گفت: طرح خرید تضمینی دام زنده در چهارمحال و بختیاری اجرا می شود.

یحیی حسین پور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه طرح خرید تضمینی دام زنده در چهارمحال و بختیاری اجرا می‌شود، اظهار داشت: خرید دام زنده عشایر از طریق شرکت پشتیبانی امور دام انجام می‌شود.

وی گفت: اجرای طرح زمینه ساز کاهش واسطه‌ها و دلالان در این بخش می‌شود.

مدیرکل امور عشایر چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: کنترل قیمت گوشت با اجرای این طرح به خوبی انجام می‌شود و شاهد افزایش ناگهانی قیمت گوشت در بازار نخواهیم بود.

وی عنوان کرد: ۲۵ درصد گوشت قرمز مورد نیاز در چهارمحال و بختیاری توسط عشایر تولید می‌شود.

مدیرکل امور عشایر چهارمحال و بختیاری گفت: در حال حاضر این طرح در جامعه عشایری در حال اطلاع رسانی است.

کد مطلب 5208732

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    نظرات

    • IR ۱۹:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۳
      0 0
      پاسخ
      بازهم واسطه ودلال من خودم دامدارهستم به خاطر بدهکاری مجبورم گوسفند رابه قیمت ارزان دراختیار دلال قراردهم

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