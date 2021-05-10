یحیی حسین پور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه طرح خرید تضمینی دام زنده در چهارمحال و بختیاری اجرا می‌شود، اظهار داشت: خرید دام زنده عشایر از طریق شرکت پشتیبانی امور دام انجام می‌شود.

وی گفت: اجرای طرح زمینه ساز کاهش واسطه‌ها و دلالان در این بخش می‌شود.

مدیرکل امور عشایر چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: کنترل قیمت گوشت با اجرای این طرح به خوبی انجام می‌شود و شاهد افزایش ناگهانی قیمت گوشت در بازار نخواهیم بود.

وی عنوان کرد: ۲۵ درصد گوشت قرمز مورد نیاز در چهارمحال و بختیاری توسط عشایر تولید می‌شود.

مدیرکل امور عشایر چهارمحال و بختیاری گفت: در حال حاضر این طرح در جامعه عشایری در حال اطلاع رسانی است.