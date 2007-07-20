سردبیر و تحریریه کتاب ماه کودک و نوجوان ابقا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، پس از یک دوره توقف در انتشار نشریه کتاب ماه کودک و نوجوان از سلسله نشریات موسسه خانه کتاب ایران سرانجام دیروز و طی نشستی میان خسرو آقایاری - سردبیر کتاب ماه کودک - و اعضای هیات امنای خانه کتاب، این هیات با رایزنی های صورت گرفته محسن پرویز - معاون فرهنگی ارشاد - و علی اکبر اشعری قرارداد جدیدی با گروه تحریریه منسوب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی منعقد کرد.

پیش از این با اخراج هیات تحریریه و سردبیر این ماهنامه، هیات امنای موسسه مذکور و علی اکبر اشعری اعلام کرده بود که مانع از اخراج این افراد خواهد شد.

به این ترتیب در دوره جدید نیز خسرو آقایاری به عنوان سردبیر و مسعود ملک یاری ، مجید بوربور، افسون امینی ، سیروس آقاخانی و نلی محجوب به عنوان اعضای تحریریه فعالیت خود را ادامه خواهند داد.

به گزارش مهر، فردا 30 تیر شماره های جدید کتاب ماه کودک و نوجوان ( 112 تا 115) که پیشتر از سوی همین گروه آماده شده بود در یک مجلد منتشر و روانه پیشخوان مطبوعات و کتابفروشی ها خواهد شد. حدود دو هفته پیش هم سه شماره 109، 110 و 111 کتاب ماه کودک و نوجوان (ویژه مهر، آبان و آذر 85) به چاپ رسیده بود.