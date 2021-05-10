تشریح آخرین وضعیت تزریق واکسن کرونا برای ایثارگران

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا عباسپور با اشاره به اجرای مرحله دوم طرح واکسیناسیون ایثارگران در مقابل بیماری کرونا گفت: جامعه هدف این مرحله جانبازان گرامی ۵۰ تا ۷۰ درصد هستند که عددی بالغ بر ۳۴ هزار نفر را شامل میشود.
وی افزود: تعدادی از این عزیزان بهصورت داوطلبانه از دریافت واکسن انصراف دادهاند و مقرر شد واکسن سهمیه آنان به جانبازان زیر ۵۰ درصد و ایثارگران دارای بیماریهای صعبالعلاج اختصاص پیدا کند. بهطور کلی در اجرای دومین مرحله واکسیناسیون ایثارگران در برابر کرونا تاکنون ۸۵ درصد از ایثارگران واکسینه شدهاند.
معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص مرحله نخست این طرح نیز توضیح داد: در این مرحله ۹ هزار نفر جانبازان نخاعی، جانبازان شدید شیمیایی، جانبازان دو عضو قطع و بالاتر و والدین دو شهید به بالا واکسن کرونا را دریافت کردند. ۵۰ درصد از این عزیزان تاکنون دوز دوم واکسن را نیز دریافت کردهاند و تزریق دومین دوز برای سایر ایثارگران مشمول این مرحله در حال انجام است.
عباسپور با اشاره به انجام رایزنی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بهمنظور اجرای مراحل بعدی این طرح گفت: در مرحله بعدی انجام واکسیناسیون برای ۲۰۰ هزار نفر از جانبازان زیر ۵۰ درصد مدنظر است که امیدواریم بهزودی شاهد اجرای آن باشیم.
وی در انتها گفت: والدین یک شهید نیز بر اساس سند ملی واکسیناسیون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حال دریافت واکسن کرونا هستند و تاکنون افراد بالای ۸۰ سال واکسینه شدهاند. در همین راستا نیز مذاکراتی با وزارت بهداشت در حال انجام است تا در هر مرحله اجرای این طرح، والدین معظم شهدا در اولویت دریافت واکسن قرار گیرند.
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