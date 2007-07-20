ادعای تکراری و بی اساس صهیونیستها درباره پرونده "آمیا"

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس ، لوئیس گرین والد رئیس"انجمن همکاری متقابل آرژانتین و اسرائیل" موسوم به آمیا (AMIIA)، روز گذشته در مراسمی که به مناسبت سیزدهمین سالگرد بمب گذاری در این مرکز در بوئنوس آیرس، پایتخت این کشور بر‌گزار شده بود، از بی ‌نتیجه ماندن تحقیقات انجام شده اظهار نگرانی کرد و خواستار قطع روابط این کشور با تهران شد که به ادعای این گروهها به عنوان متهم اصلی بمب گذاری می باشد.

واقعه مربوط به پرونده بمب گذاری مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین موسوم به"انجمن همکاری متقابل آرژانتین و اسرائیل" ( Asociacion Mutual Israellita Argentina(AMIA وابسته به" کمیته یهودیان آمریکا"می باشد و طی آن واقعه که دو سال بعد از انفجار سفارت اسرائیل، و در 19 ژوئیه سال 1994 در آرژانتین رخ داد 86 نفر کشته و 300 نفر مجروح شدند.

گروههای صهیونیستی مدعی هستند که ایران و حزب الله لبنان در پس این ماجرا قرار دارند، اما در تحقیقاتی که تاکنون بعمل آمده هیچ مدرکی دال بر دخالت جمهوری اسلامی و حزب الله در این واقعه تروریستی به دست نیامده است.