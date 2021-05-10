ممنوعیت انتقال آب برای کشت محصولات آبدوست/ اعلام جرم علیه متخلفین

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار حسنی مقدم امروز دوشنبه در جلسه بررسی خشکسالی و تأثیر آن بر زیر بخش‌های کشاورزی با تاکید بر اینکه انتقال آب برای کاشت محصولات آبدوست در اراضی دیم ممنوع است اظهار داشت: در این راستا بر علیه متخلفین اعلام جرم و به دستگاه قضائی معرفی می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه امسال یکی از بی سابقه ترین خشکسالی‌ها را در قرن اخیر تجربه کرده‌ایم، عنوان کرد: ما شاهد کاهش ۵۰ درصد دبی رودخانه همچنین کاهش ۴۰ تا ۵۰ درصدی بارندگی نسبت به مدت مشابه بودیم، از طرفی پراکنش هم نامناسب بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود: طبق آخرین برآوردها خشکسالی تاکنون چهار هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به زیر بخش‌های کشاورزی خسارت وارد کرده است.

حسنی مقدم با تاکید بر مدیریت خشکسالی و مصوبات جلسه امروز گفت: انتقال آب برای کاشت محصولات آبدوست در اراضی دیم ممنوع است و بر علیه متخلفین اعلام جرم و به دستگاه قضائی معرفی می‌شوند.

وی عنوان کرد: نکته دیگر اینکه کشاورزان در اراضی آبی نیز سطح زیر کشت محصولات آبدوست را کاهش دهند، همچنین نسبت به مصرف آبی که در اختیار دارند توجه کنند، زیرا کشاورزان پایین دست نیز به این آب نیاز دارند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: کشاورزان به جای کاشت هندوانه و سیب زمینی کاشت گیاهان علوفه‌ای مانند ذرت علوفه‌ای را در دستور کار خود قرار دهند.

حسنی مقدم افزود: موضوع دیگر اینکه کشاورزان و دامداران از مزارع موجود حداکثر استفاده را کرده و جمع‌آوری کاه و کلش را در نظر داشته باشند.

وی گفت: روزهای آینده بخشنامه خرید دام مازاد از عشایر و روستاییان ابلاغ و شرکت پشتیبانی امور دام مکلف است بخشی از دام‌ها را به قیمت عادلانه خریداری کند تا دامداران متضرر نشوند.