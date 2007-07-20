مغز براساس فرهنگ به فعالیت های زبانی و حرکتی پاسخ می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی های محققان دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس که در مجله Plos One منتشر شده است، نشان می دهد که درک زبان اشاره توسط گونه ای از نورون ها ارتباط مستقیمی با نوع زبان، نژاد و فرهنگ دارد.

در مرکز این تحقیق نورون های آینه قرار گرفتند. این نورون ها درحقیقت سلولهای عصبی هستند که وقتی یک فرد حرکتی را انجام می دهد یا به حرکت فرد دیگری نگاه می کند، فعال می شوند.

این نورون ها به دلیل اینکه امکان یادگیری از راه مشاهده را در واکنش های اجتماعی فراهم می کنند، نقش کلیدی در یادگیری دارند.

این محققان با استفاده از تحریکات رزونانس مغناطیسی، فعالیت نورون های آینه گروهی از داوطلبان نیکاراگوئه ای و آمریکایی را در حالی که مشغول انجام حرکات اشاره ای با کدهای فرهنگی دو ملت بودند، اندازه گیری کردند. این تحقیقات نشان داد که نورون های آینه پاسخ متفاوتی را براساس زبان داوطلبان به این علائم دادند.

بنابراین گزارش، سیستم عصبی ، اطلاعات را براساس نوع فرهنگ، نژاد و زبان افراد پردازش می کند و فعالیت های مغزی می توانند در برقراری ارتباط با گروه های مختلف نژادی و توانایی های حرکتی و زبانی براساس نوع نژاد و فرهنگ متفاوت باشند.

این تحقیق علت تفاوت در توانایی یادگیری زبان دوم در میان اقوام مختلف را توضیح می دهد.