  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۹:۳۲

در ۲۴ ساعت گذشته؛

۱۹ بیمار کرونایی در آذربایجان غربی فوت کردند

۱۹ بیمار کرونایی در آذربایجان غربی فوت کردند

ارومیه –رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی گفت: در شبانه روز گذشته ۱۹ بیمار کرونایی در استان جان خود را از دست داده اند.

جواد آقازاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه با فوت ۱۹ بیمار مبتلا به کرونا در ۲۴ ساعت گذشته تعداد فوتی‌های استان به چهار هزار و ۳۵۷ نفر رسید، افزود: در ۲۴ ساعت گذشته ۶۵۴ بیمار جدید مبتلا به کرونا در استان شناسایی شد که از این تعداد ۲۱۹ نفر بستری شدند.

وی ادامه داد: در حال حاضر یک هزار و ۲۰۸ بیمار کرونایی در مراکز درمانی و بیمارستانی استان بستری بوده که از این تعداد، ۲۳۷ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه بستری و ۵۰ بیمار هم به دستگاه تنفس مصنوعی متصل هستند.

آقازاده با بیان اینکه در این مدت ارومیه با ۹۶ خوی با ۳۴ و میاندوآب با ۱۹ بیمار جدید بیشترین تعداد بستری را در استان داشتند، اضافه کرد: با فوت ۱۹ بیمار مبتلای دیگر، مجموع فوتی‌های کرونا در استان به چهار هزار و ۳۵۷ نفر افزایش یافت.

وی افزود: در این مدت ۱۹ بیمار شامل ۹ تن در ارومیه، یک تن در اشنویه، یک نفر در چایپاره، ۲ تن در خوی یک نفر در سلماس و یک تن در شاهین دژ جان باختند.

از ابتدای شیوع ویروس کرونا ۱۶۰ هزار و ۷۴ تن به این بیماری مبتلا شده‌اند.

کد مطلب 5209077

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها