۱۹ بیمار کرونایی در آذربایجان غربی فوت کردند

جواد آقازاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه با فوت ۱۹ بیمار مبتلا به کرونا در ۲۴ ساعت گذشته تعداد فوتی‌های استان به چهار هزار و ۳۵۷ نفر رسید، افزود: در ۲۴ ساعت گذشته ۶۵۴ بیمار جدید مبتلا به کرونا در استان شناسایی شد که از این تعداد ۲۱۹ نفر بستری شدند.

وی ادامه داد: در حال حاضر یک هزار و ۲۰۸ بیمار کرونایی در مراکز درمانی و بیمارستانی استان بستری بوده که از این تعداد، ۲۳۷ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه بستری و ۵۰ بیمار هم به دستگاه تنفس مصنوعی متصل هستند.

آقازاده با بیان اینکه در این مدت ارومیه با ۹۶ خوی با ۳۴ و میاندوآب با ۱۹ بیمار جدید بیشترین تعداد بستری را در استان داشتند، اضافه کرد: با فوت ۱۹ بیمار مبتلای دیگر، مجموع فوتی‌های کرونا در استان به چهار هزار و ۳۵۷ نفر افزایش یافت.

وی افزود: در این مدت ۱۹ بیمار شامل ۹ تن در ارومیه، یک تن در اشنویه، یک نفر در چایپاره، ۲ تن در خوی یک نفر در سلماس و یک تن در شاهین دژ جان باختند.

از ابتدای شیوع ویروس کرونا ۱۶۰ هزار و ۷۴ تن به این بیماری مبتلا شده‌اند.