کیومرث هاشمی امروز راهی مالزی می شود

به گزارش خبرنگارمهر، هاشمی امروز به اردوی تیم فوتبال کشورمان در مالزی ملحق خواهد شد تا در آستانه دیدار برابر کره جنوبی به شارژ روحی بازیکنان تیم ملی بپردازد .



با حضور کیومرث هاشمی در مالزی وی مسئولیت سرپرستی کاروان تیم ملی را برعهده خواهد گرفت .



در صورت صعود تیم ملی به مرحله فینال جام ملتهای آسیا احتمال اینکه مهندس علی آبادی نیز راهی مالزی شود ، جود دارد .



تیم ملی فوتبال کشورمان در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات جام ملتهای آسیا ساعت 13:50 روز یکشنبه به مصاف تیم ملی فوتبال کره جنوبی خواهد رفت .