سهام آسیا اقیانوسیه سقوط کردند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، سهام آسیا اقیانوسیه در معاملات امروز، سه‌شنبه، در حالی سقوط کردند که سهام تکنولوژی با سقوط سنگین خود در معاملات دیشب شاخص‌های سهام آمریکا را پایین کشیدند.

جامع‌ترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه ام‌اس‌سی‌آی بدون سهام ژاپن ۱.۷۶ واحد سقوط کرد در حالی که نیکی ژاپن با سقوط سنگین ۲.۷۰ درصدی روبرو شد.

در بازار چین کامپوزیت شانگهای ۱.۱۲ درصد از ارزش خود را از دست داد در حالی که هانگ‌سنگ هنگ‌کنگ ۲.۳۲ درصد سقوط کرد.

ای‌اس‌اکس استرالیا ۱.۲۶ درصد پایین آمد و کوسپی کره‌جنوبی ۱.۵۹ درصد سقوط کرد.

در بازار ارز دلار در مقابل ارزهای مهم آسیا افت کرد و نرخ برابری آن با ین ژاپن و یوآن چین به ترتیب به ۱۰۸.۸۸ واحد و ۶.۴۲۱۴ واحد رسید.