۶۳ بازدید سرزده از واحدهای ثبتی/ نظارت بر عملکرد واحدهای ثبتی

به گزارش خبرگزاری مهر، با دستور ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک، امروز سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ماه و به طور همزمان ۶۳ واحد ثبتی در کشور مورد بازدید قرار گرفت.

در این بازدیدهای از پیش اعلام نشده که از سوی رئیس، معاونان و مدیران کل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مدیران اداره کل استان‌ها صورت گرفت، ضمن رسیدگی به مشکلات و مطالبات مراجعه کنندگان و صدور دستورات لازم، عملکرد واحدهای ثبتی و نحوه اجرای سند تحول قضائی مورد بررسی قرار گرفت.

در بازدیدهای مذکور وضعیت آرشیو الکترونیک و صدور سند تک برگ، پرونده‌های اجرا و کاداستر، واحدهای جانمایی و … بررسی شد و مسئولان و مدیران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ادارات استانی در جریان آخرین اقدامات انجام شده در این ۶۳ واحد ثبتی قرار گرفتند.

در همین راستا رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز با حضور سرزده در اداره ثبت اسناد و املاک پردیس، ضمن بازدید سرزده از واحدهای مختلف آن، دستورات لازم را در جهت تسریع امور صادر کرد.

بنابراین گزارش، معاون توسعه مدیریت و منابع از واحد ثبتی شمیران، معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی از واحد ثبتی قلهک، معاون امور املاک و کاداستر از واحد ثبتی کن، معاون امور اسناد از واحد ثبتی سعادت آباد، مدیرکل حوزه ریاست از واحد ثبتی مولوی و سایر مدیران کل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از تعدادی از واحدهای ثبتی بازدید و مدیران کل در ۳۱ استان نیز به صورت سرزده در ادارات ثبت اسناد و املاک حضور یافتند.