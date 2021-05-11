  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۹:۱۷

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی:

نماز عید فطر در تمام مساجد خراسان شمالی اقامه می‌شود

نماز عید فطر در تمام مساجد خراسان شمالی اقامه می‌شود

بجنورد- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی از برگزاری نماز عید فطر در تمام مساجد استان با رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی خبر داد.

حجت الاسلام محمدعلی سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری نماز عید سعید فطر در تمام شهرستان‌های خراسان شمالی خبر داد و اظهار داشت: نماز عید سعید فطر رأس ساعت ۷ صبح در مساجد و اماکن متبرکه استان برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی با اشاره به شیوع کرونا ادامه داد: این فریضه الهی در تمام مساجد استان برگزار خواهد شد لذا مردم مؤمن و روزه دار خراسان شمالی این نماز را همراه با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی اقامه کنند.

وی افزود: مردم عزیز استان با همراه داشتن مهر، سجاده و زیرانداز در این مراسم شرکت کنند.

حجت الاسلام سالاری با تاکید بر اینکه به دلیل کاهش ازدحام نماز عید سعید فطر در تمام مساجد و مصلی‌های شهرستان‌ها برگزار خواهد شد، گفت: نماز عید فطر در مرکز خراسان شمالی به امامت حجت الاسلام و المسلمین رضا نوری، نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی در محل مصلی امام خمینی برگزار می‌شود.

کد مطلب 5209307

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها