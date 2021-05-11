حجت الاسلام محمدعلی سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری نماز عید سعید فطر در تمام شهرستان‌های خراسان شمالی خبر داد و اظهار داشت: نماز عید سعید فطر رأس ساعت ۷ صبح در مساجد و اماکن متبرکه استان برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی با اشاره به شیوع کرونا ادامه داد: این فریضه الهی در تمام مساجد استان برگزار خواهد شد لذا مردم مؤمن و روزه دار خراسان شمالی این نماز را همراه با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی اقامه کنند.

وی افزود: مردم عزیز استان با همراه داشتن مهر، سجاده و زیرانداز در این مراسم شرکت کنند.

حجت الاسلام سالاری با تاکید بر اینکه به دلیل کاهش ازدحام نماز عید سعید فطر در تمام مساجد و مصلی‌های شهرستان‌ها برگزار خواهد شد، گفت: نماز عید فطر در مرکز خراسان شمالی به امامت حجت الاسلام و المسلمین رضا نوری، نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی در محل مصلی امام خمینی برگزار می‌شود.