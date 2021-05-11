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۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۰:۳۷

در صحن مجلس؛

نماینده اراک به صورت مشروط از توضیحات حاجی میرزایی قانع شد

نماینده اراک به صورت مشروط از توضیحات حاجی میرزایی قانع شد

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی به صورت مشروط از توضیحات وزیر آموزش و پرورش در باره علت به کارگیری افراد بازنشسته در مدیریت صندوق ذخیره فرهنگیان قانع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی سوال علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی از محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش درباره علت به کارگیری افراد بازنشسته و فاقد صلاحیت در مدیریت صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت های تابعه آن در دستور کار قرار گرفت.

پس از ارائه توضیحات وزیر آموزش و پرورش در مورد سوال مذکور، نماینده مردم اراک گفت: از آنجایی که وزیر آموزش و پرورش قول داد تا پایان مأموریت خود اقدامات لازم را برای اصلاح وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان انجام می دهد از به رأی گذاشتن پاسخ های وی در صحن علنی مجلس منصرف شدم.

کد مطلب 5209440
زهرا علیدادی

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