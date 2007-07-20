به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی موزه اعلام کرد سمپوزیوم بین‌المللی نقاشی امام علی(ع) با دو موضوع عدالت و نوعدوستی از شش تا 12 مرداد با حضور هنرمندان داخلی و خارجی برگزار می‌شود و کارگاه آموزشی نقاشی ویژه کودکان هفت تا یازده سال نیز از شش تا 12 مردادماه از ساعت 16 تا 19 در موزه هنرهای دینی برپا خواهد بود.



همچنین مراسم رونمایی از دو کتاب "دیباچه‌ای بر هنر اسلامی" نوشته دکتر مهناز شایسته‌فر و "علی در آینه خوشنویسی" شامل مجموعه آثار خوشنویسی اساتید با موضوع حضرت علی (ع) از جمله ویژه برنامه‌های ایام ولادت مولود کعبه در موزه هنرهای دینی است.



نمایش و نقد فیلم مستند "18 بیت" به کارگردانی کیوان اروندیان نیز عنوان برنامه دیگری است که ساعت 30/10 صبح روز شنبه ششم مرداد مصادف با روز میلاد حضرت علی (ع) در مراسمی ویژه برگزار می‌شود و نشست نقد و بررسی فیلم نیز پس از نمایش با حضور کارگردان و محمدرضا جوانروح منتقد انجام می‌شود.



موزه هنرهای دینی امام علی (ع) در خیابان ولی عصر (عج)، رو به روی بزرگراه نیایش، بلوار اسفندیار، شماره 35 واقع شده است.

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