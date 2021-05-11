به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی سلیمانی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص نحوه اجرای مدیریت بر محدودیت‌های کرونایی در تعطیلات عید سعید فطر توسط پلیس راهور استان، اظهار داشت: بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا و برای حفظ سلامتی مردم، برای این ایام محدودیت‌هایی در نظر گرفته شده است که از ساعت ۱۴ روز سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ماه تا ساعت ۱۲ روز شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه محدودیت‌های تردد اعمال خواهد شد.

وی در خصوص نحوه اعمال قانون در این ایام تصریح کرد: ورود و خروج از مناطق قرمز یک میلیون تومان و مناطق نارنجی و زرد ۵۰۰ هزار تومان جریمه به دنبال خواهد داشت ضمن اینکه محدودیت تردد بین ساعات ۲۲ الی ۳ بامداد در تمامی مناطق شهری ادامه دارد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شرق استان تهران با اشاره به فعال بودن دوربین‌های نظارتی پلیس در مبادی ورودی و خروجی شهرها به منظور اعمال قانون متخلفان، خاطرنشان کرد: تردد خودروهای شخصی در نقاط دارای دوربین به صورت هوشمند و در نقاط فاقد دوربین، توسط مأموران پلیس کنترل خواهد شد.

سلیمانی تاکید کرد: در این ایام ناوگان‌های حمل و نقل عمومی، خودروهای امدادی و خدمات رسان و خودروهای تأمین کننده ارزاق مورد نیاز شهروندان می‌توانند در محورها تردد کنند.

رئیس پلیس راهور شرق استان تهران در پایان با اشاره به تشدید کنترل ترددها در ایام تعطیلات عید سعید فطر گفت: از شهروندان عزیز خواستاریم که همچون گذشته با خادمان خود در نیروی انتظامی و پلیس راهنمایی و رانندگی در اجرای این محدودیت‌ها همکاری‌های لازم را داشته باشند و در تعطیلات پیش رو از هرگونه سفر پرهیز کنند.