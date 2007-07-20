بلر اختیاری در روند سیاسی گفتگوهای خاورمیانه ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه ایندیپندنت، کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا در نشست کمیته چهارجانبه در لیسبون در پرتغال گفت : بلر اختیاری در گفتگوهای سیاسی بین اسرائیل و فلسطینی ها ندارد و به جای آن آمریکا رهبری خط سیاسی را برعهده خواهد گرفت.

رایس وظیفه بلر را جمع آوری پول برای تقویت اقتصاد فلسطین دانست.

رایس با اعلام این خبر، گفت : من فکر می کنم که کمیته چهارجانبه شامل آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد زمانی که بیانیه خود را منتشر کردند وظیفه بلر را روشن کردند.

وی گفت : یک مسیر سیاسی وجود دارد که به دلایل مختلف آمریکا خود در گروه چهار جانبه خواستار رهبری آن است.