تدارک ۵۷۰ پایگاه برای جمع آوری زکات فطریه مردم استان ایلام

قنبر موسی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک پیشاپیش عید سعید فطر به روزه داران، استانی بیان کرد: کمیته امداد به عنوان دبیرخانه شورای زکات هر ساله در روز عید سعید فطر با برنامه ریزی و تعامل با دیگر دستگاههای عضو ستاد زکات تمهیدات و بستر جمع آوری فطریه مردم روزه دار استان را فراهم میکند و امسال نیز ۵۷۰ پایگاه با رعایت دستورالعملهای ستاد کرونا اقدام به جمع آوری زکات فطریه مردم استان خواهند کرد.
وی با عنوان اینکه هدفمند شدن جمع آوری فطریه از برنامههای شورای زکات استان است، افزود: در این زمینه پایگاههای دبیرخانه شورای زکات و صندوقهایی که با آرم دبیرخانه شورای زکات مشخص شدهاند، علاوه بر مکانهای برگزاری نماز عید فطر در برخی مکانهای دیگر نیز که در آنجا نماز برگزار نمیشود مستقر خواهند شد.
موسی نژاد با بیان اینکه دبیرخانه شورای زکات استان در تمامی مکانهای برگزاری نماز جمعه در سطح استان با آرم این شورا اقدام به راه اندازی پایگاه نموده است، گفت: دفاتر این نهاد و مراکز نیکوکاری در سراسر استان نیز آماده ی دریافت فطریه نمازگزاران عزیز در سراسر استان هستند.
دبیر شورای زکات استان به روشهای مجازی و غیرحضوری جمع آوری زکات فطریه در استان اشاره کرد و گفت: کد دسترسی #۵*۰۸۴*۸۸۷۷*📲 به منظور پرداخت زکات فطریه و همچنین شماره کارت ۰۳۵۴-۵۰۰۳-۹۹۷۹-۶۰۳۷💳 آماده دریافت وجوهات فطریه مردم در استان است علاوه بر این تلفن گویای ۰۹۶۸۸۷ نیکوکاری نیز به همین منظور در نظر گرفته شده است.
نظر شما