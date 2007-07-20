به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه صنعتی ایران خودرو، منوچهر منطقی ضمن بیان مطلب فوق در تشریح درخشان بودن سهام ایران خودرو در سال های آینده گفت : تمامی خط تولیدی گروه صنعتی ایران خودرو دارد به آخرین تکنولوژی روز دنیا تجهیز شده اند که در حال حاضر بسیاری از شرکت ها خواهان همکاری تکنولوژی با ایران خودرو هستند.

وی اضافه کرد : 206 اس دی - بنز - سوزوکی - تندر 90 - با تکنولوژی روز دنیا تولید می شود و سمند سورن نیز از نظر استاندارد کیفی با استانداردهای اروپایی برابری می کند .

منطقی با بیان اینکه ایران خودرو 5 برابر تولید خود مشتری دارد،اظهار داشت : ایران خودرو غیر از دارا بودن بازار خودروهای فرسوده بازار 80 درصدی خودروهای عمومی در اختیار دارد.

مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو گفت : ایران خودرو از نظر بازار سرمایه برای سهام دادن بازده حداقل 20 تا 30 درصد داشته که بعضی از سالژ ها به حدود 50 درصد نیز رسیده است .

وی ادامه داد : قیمت واقعی سهام ایران خودرو آن چیزی نیست که در بازار است و با ارزش واقعی آن فاصله دارد.