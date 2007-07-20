لاوروف بر آمادگی مسکو برای عادی سازی روابط با لندن تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در حالی که مسکو و لندن در یک بحران دیلپماتیک وخیم بسر می برند، از آمادگی مسکو برای عادی سازی روابط با انگلستان خبر داد.

روابط انگلیس و روسیه در پی اخراج دیپلمات های این دو کشور ازسوی یکدیگر به تیرگی گراییده است.

یادآور می شود در پی خودداری روسیه از استرداد "لوگووی" به انگلیس که لندن او را متهم به قتل " لیتویننکو" می داند روابط روسیه و انگلیس به تیرگی گراییده و با اقدام لندن در اخراج 4 دیپلمات روس اختلافات دو طرف وارد مرحله جدیدی شد . علاوه بر آن، اظهارات وزیر امور خارجه انگلیس درباره قانون اساسی روسیه و لزوم بازنگری و اصلاح آن نیز بر آتش اختلافات افزود.

در این راستا، دولت روسیه نیز از تصمیم خود برای اخراج چهار دیپلمات انگلیسی خبر داد.