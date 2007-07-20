جام هشتم با قهرمانی دانشگاه آزاد خاتمه پیدا کرد

به گزارش خبرنگار مهر ، این دوره از مسابقات که با حضور 160 کاراته کا در قالب 18 تیم داخلی و خارجی در سالن افراسیابی تهران در جریان بود ، لحظاتی پیش با انجام مسابقات کمیته تیمی به پایان رسید .

در این بخش دانشگاه آزاد قهرمان شد ، تیم ملی " ب " بزرگسالان کشورمان در جای دوم ایستاد و قزاقستان نیز به مدال برنز دست یافت .

در رده بندی نهایی ، تیم ملی کاراته کشورمان که با نام دانشگاه آزاد در این دوره از مسابقات شرکت کرده بود ، عنوان قهرمانی را کسب کرد قزاقستان نایب قهرمان شد و امارات متحده عربی نیز در جای سوم ایستاد .