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۲۹ تیر ۱۳۸۶، ۱۸:۴۵

جام وحدت و دوستی؛

جام هشتم با قهرمانی دانشگاه آزاد خاتمه پیدا کرد

جام هشتم با قهرمانی دانشگاه آزاد خاتمه پیدا کرد

هشتمین دوره مسابقات کاراته بین المللی جام وحدت و دوستی با قهرمانی تیم ملی کاراته کشورمان که با نام داشنگاه آزاد در این رقابت ها حضور پیدا کرده بود به پایان رسید .

به گزارش خبرنگار مهر ، این دوره از مسابقات که با حضور 160 کاراته کا در قالب 18 تیم داخلی و خارجی در سالن افراسیابی تهران در جریان بود ، لحظاتی پیش با انجام مسابقات کمیته تیمی به پایان رسید .

در این بخش دانشگاه آزاد قهرمان شد ، تیم ملی " ب " بزرگسالان کشورمان در جای دوم ایستاد و قزاقستان نیز به مدال برنز دست یافت .

در رده بندی نهایی  ، تیم ملی کاراته کشورمان که با نام دانشگاه آزاد در این دوره از مسابقات شرکت کرده بود ، عنوان قهرمانی را کسب کرد قزاقستان نایب قهرمان شد و امارات متحده عربی نیز در جای سوم ایستاد .

کد مطلب 521073

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