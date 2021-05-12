به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور عصر امروز در حاشیه بازدید از ستاد انتخابات کشور، در جمع خبرنگاران، گفت: روند ثبت نام تاکنون خوب بوده است و امیدواریم تا پایان ثبت نام افرادی که شایستگی و لیاقت تصدی این سمت را دارند، حضور یابند.

وی افزود: ان‌شاالله مردم نیز با حضور حداکثری بتوانند یک منتخب لایق را انتخاب کنند.

دادستان کل کشور با بیان اینکه امیدواریم مردم با رعایت پروتکل‌های بهداشتی حضور خوبی پای صندوق‌های رأی داشته باشند، اظهار داشت: مسئولان نیز زمینه حضور مردم را فراهم کنند. ما نیز انجام وظیفه خواهیم کرد.

حجت الاسلام منتظری با بیان اینکه مشکل خاصی در روند ثبت نام داوطلبان تا کنون مشاهده نکرده است، افزود: امیدواریم یک انتخاب خوب و پرشور و سالم داشته باشیم.

وی در خصوص مصوبه شورای نگبهان نیز بیان کرد: از نظر قانون اساسی تعیین شرایطی که یک فرد که قصد کاندیداتوری دارد، برعهده شورای نگهبان است اما شکل این قضیه محل بحث است. اصل قضیه از آنجایی که شورای نگهبان یک نهاد قانونی است، بر عهده این نهاد گذاشته شده است.

دادستان کل کشور ادامه داد: این نقیصه قانونی را در دوره‌های گذشته نیز شاهد بودیم. باید بین مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت یک هماهنگی جامع و مانعی صورت بگیرد تا شاهد این اختلافات نباشیم. شایسته نظام جمهوری اسلامی چنین دغدغه‌هایی نیست.

حجت الاسلام منتظری در پایان تاکید کرد: به نظر من این مساله در حوزه صلاحیت شورای نگهبان است اما شکل قضیه ممکن است دارای سلیقه‌های مختلف باشد.