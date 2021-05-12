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۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۶:۱۷

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

کرونا جان ۷ نفر را در کرمان گرفت / کودک ۴ ساله در بین قربانیان

کرونا جان ۷ نفر را در کرمان گرفت / کودک ۴ ساله در بین قربانیان

کرمان - سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان آمار جانباختگان ناشی از کرونا طی ۲۴ ساعت گذشته در کرمان را هفت نفر ذکر کرد و گفت: یکی از قربانیان یک کودک چهار ساله است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شفیعی بعدازظهر چهارشنبه به خبرنگاران گفت: موارد بستری قطعی کرونا در استان کرمان ۳۸۸ نفر است.

وی ادامه داد: موارد مثبت بستری در حوزه دانشگاه‌های علوم پزشکی کرمان ۲۲۶ نفر، رفسنجان ۳۰ نفر، جیرفت ۷۹ نفر، بم هفت نفر و سیرجان ۴۶ نفر است.

شفیعی تعداد کل موارد بستری مثبت کرونا در استان کرمان را ۱۹ هزار و ۸۴۶ مورد ذکر و اظهار کرد: موارد جدید بستری در ۲۴ ساعت گذشته ۵۶ نفر است که شامل کرمان ۴۰ مورد، رفسنجان یک مورد، جیرفت ۱۲ مورد، بم یک مورد و سیرجان دو مورد است.

وی همچنین تعداد فوتی‌های قطعی در ۲۴ ساعت گذشته را هفت نفر ذکر کرد و افزود: فوتی‌های جدید شامل چهار نفر حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان، یک نفر حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، یک نفر دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان و یک نفر حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان است.

شفیعی سن فوتی‌ها را ۷۹،۷۲،۷۶،۸۵،۸۵،۷۱،۴ سال اعلام کرد و گفت: مجموع جانباختگان ناشی از کرونا ۲ هزار و ۸۰۵ نفر است.

کد مطلب 5210856

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    نظرات

    • سینا IR ۱۶:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
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      توی این شرایط همه آزمونا تعویق خوردن الا نهایی ها.

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