اولین محموله گاز قطر عازم امارات شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، کشتی حامل گاز طبیعی مایع که از نیمه سال ۲۰۱۷، نخستین محموله در نوع خود می باشد و به بهبود روابط میان دوحه و ابوظبی اشاره دارد، از قطر عازم امارات است.

گزارش ها حاکی از آن است که کشتی «الغاریه» در دهم ماه می جاری، درمنطقه راس لفان قطر بارگیری کرده و هم اکنون لنگر انداخته است.

همچنین گزارش ها اشاره دارد که این محموله قرار است در شهرک بندری جبل علی در امارات تخلیه شود.

ربه کا چیا، تحلیلگر مؤسسه بین المللی کپلر اعلام کرد که کشتی حامل گاز طبیعی دیگری که با نام «القطاره» در پنجم ماه می ۲۰۲۱ از راس لفان بارگیری کرده بود، در آغاز عازم جبل علی بوده است ، اما مسیرش را به سمت آسیا تغییر داد.