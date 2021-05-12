آمریکا: چین سین کیانگ را به «زندانی با فضای باز» تبدیل کرده است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه به وقت واشنگتن گزارشی منتشر کرد که در آن چین را به تعقیب و شکنجه اقلیتهای مذهبی متهم کرده و مدعی شد که مقامات پکن استان سین کیانگ در غرب این کشور را حقیقتاً به یک «زندان با فضای باز» تبدیل کردهاند.
«مایک پمپئو» وزیر خارجه پیشین ایالات متحده نیز در ماه ژانویه مدعی شد که اقدامهای دولت چین در سین کیانگ جنایت علیه بشریت و نسل کشی است و جانشین وی، «آنتونی بلینکن» نیز گفته است که با پمپئو بر سر این موضوع موافق است!
در مقابل، چین این ادعاها را رد کرده و میگوید که در حال مقابله با افراط گرایی در سین کیانگ است.
در همین ارتباط، «دانیل نادل» یک مقام بلندپایه وزارت خارجه آمریکا در حوزه آزادی در عرصه بینالمللی گفت که در کل منطقه سین کیانگ، وضعیت از آنچه که چین «مراکز آموزش و تعلیم شغلی» میخواند، به یک زندان با فضای باز برای بازداشت اقلیت مسلمان ایغور و سایرین تبدیل شده است.
نادل در ادامه ادعا کرد که این سرکوب مسلمانان «اوج دههها سرکوب پیروان مذهبی» در چین است.
گفتنی است که گزارش وزارت خارجه آمریکا در حوزه آزادی در عرصه بینالملل سالانه پیرامون آزادیهای مذهبی در سرتاسر جهان به روز رسانی میشود.
افزون بر این اتهام زنی بی پایه و اساس، بلینکن اعلام کرد که وی همچنین بر «یو هوی» یک مقام چین و خانواده وی به دلیل دست داشتن در بازداشتهای خودسرانه پیروان «فالون گونگ» ممنوعیت صدور روادید وضع کرده است.
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