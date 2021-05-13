به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید علیرضا عبادی صبح پنج شنبه در خطبه‌های نماز عید سعید فطر شهرستان بیرجند اظهارکرد: ثمرات معنوی که در سه ماه رجب، شعبان و رمضان را به دست آوردیم در ادامه سال باید حفظ کنیم.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان‌جنوبی با بیان اینکه مؤمنان در یک سال گذشته آزمایش‌های مختلفی را پشت سر گذاشتند، ادامه داد: مردم ایران با صبر انقلابی نقشه‌های دشمن را نابود و از آزمایش‌ها سربلند بیرون آمدند.

عبادی با تأکید بر اینکه عید واقعی روز محو ظلم و ستم است، افزود: ما شاهد ظلم‌هایی در افغانستان چون پرپر کردن دختران محصل هستیم که خود را در غم آنان شریک می‌دانیم.

وی با بیان ستم‌های اخیر بر مردم فلسطین گفت: ثمره لیبرال دموکراسی قتل و جنایت و وحشی گری و مسلط کردن نالایق‌ها بر مسلمانان است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان‌جنوبی اظهارکرد: امروزه حتی مردم در کشورهای اروپایی نسبت به وحشی گری صهیونیست‌ها و به گلوله بستن نمازگزاران در مسجدالاقصی اعتراض می‌کنند.

عبادی با اشاره به امتحان بزرگ انتخابات خردادماه بیان‌کرد: باید مراقب باشیم زمام کشور، انقلاب را به دست چه کسی می‌دهیم که انتخاب درست هم با مشورت و تعقل میسر می‌شود.

وی با بیان اینکه خواست دشمن ناامید کردن و دلسرد کردن ما است، ادامه‌داد: همه هزینه‌هایی که در گذشته داده‌ایم به خاطر انتخاب‌هایی بوده که با انقلاب ما سازگاری نداشته است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: دشمن باید بداند که عزم مردم برا تغییر مدیریتی و تغییر در روش‌هایی که برای کشور مشکل به وجود آورده جزم است.

عبادی افزود در وهله اول حضور تجمیعی و اکثریت مردم و بعد انتخاب اصلح حائز اهمیت است.

