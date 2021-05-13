خون کودکان مظلوم افغانستان دامن قاتلان را خواهد گرفت

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام سید محسن محمودی در خطبه‌های نماز روز سعید عید فطر اظهار داشت: امام باقر علیه السلام فرمود وقتی اول ماه شوال می‌شود منادی ندا می‌دهد ای مؤمنان برای دریافت جوایز و پاداش‌های خود بشتابید روز اول شوال روز دریافت جایزه‌ها است و در دعای ۴۵ صحیفه سجادیه در وداع با ماه مبارک رمضان است که باید واعظ اخلاقی آن مورد توجه قرار بگیرد و زکات فطره باید پرداخت شود.

محمودی گفت: خوشا به حال روزه داران و بدا به حال کسانی که بدون عذر روزه خواری کردند و بدتر به حال آنان که روزه خواری را علنی کردند که گناهی بزرگ مرتکب شده اند امید داریم توبه کنند و قضای روزه‌های خود را انجام دهند.

وی افزود: به روح تمام گذشتگان از بیماری کرونا درود می‌فرستیم، در طی ماه‌های گذشته تعدادی از شهروندان عزیز در اثر ابتلاء به ویروس مرحوم شدند که ما نیز در مصائب مصیبت دیدگان همدرد بودیم برای تمام این عزیزان رحمت الهی را خواستار هستیم و به بازماندگان عزیزشان تسلیت عرض می‌کنیم و صبر جمیل و اجر جزیل را از خداوند متعال خواستار هستیم، از کادر درمان بیمارستان‌ها و مراکز درمانی نیز که دوران سختی را پشت سر گذاشتند نیز تقدیر می‌کنیم و برای شأن آرزوی سلامتی و توفیق روز افزون داریم.

امام جمعه موقت ورامین با اشاره به حادثه تروریستی افغانستان بیان داشت: اگرچه عید سعید فطر است و تبریک عرض می‌کنیم ولی لعنت و نفرین خدا بر دشمنان اسلام و قرآن و اهل بیت که عید جامعه اسلامی را تبدیل به عزا می‌کنند، حادثه تلخ و دردناک شهادت تعدادی از دانش‌آموزان مظلوم شیعه در افغانستان همگان را متأثر ساخت که این مصیبت بزرگ را به مردم صبور و مقاوم افغانستان تسلیت می‌گوئیم، اگرچه چشم دنیا و مجامع جهان بر این جنایت بسته است و گویا کور هستند و این جنایات را نمی‌بینند ولی یقیناً خون این کودکان مظلوم دامن قاتلان را خواهد گرفت و تاوان آن را خواهند پرداخت.

محمودی عنوان داشت: حوادث این روزهای فلسطین و قدس شریف نیز از جهات مختلف قابل دقت است، از یک سو حمله جنایتکاران صهیونیست به مسجدالاقصی و شهادت عده‌ای و تهاجم به نوار غزه و شهادت عده‌ای دیگر اوج شقاوت صهیونیست‌های خون‌آشام را به نمایش گذاشت، البته مقابله جانانه فلسطینی‌ها و حملات موشکی مقاومت فلسطین به مناطق صهیونیست‌ها اوج اقتدار فلسطینی‌ها را به نمایش گذاشته است، موشک باران مناطق اسرائیلی نشان که دوران بزن و دررو به پایان و دوران فروپاشی و افول اسرائیل فرا رسیده و باید صهیونیست‌ها هرچه زودتر فلسطین را به صاحبان اصلی آن تحویل دهند، انشاالله وعده الهی در حال تحقق است و جوانان جبهه مقاومت و یاران حاج قاسم عزیز قدس را به آغوش اسلام بر می‌گردانند و تا آخرین روز فریاد جهان اسلام به گوش خواهد رسید که «مرگ بر اسرائیل».

وی گفت: ما امروز از سنگر نماز عید جنایات عمال آمریکا در فلسطین اشغالی و افغانستان و سایر بلاد را محکوم کرده و تمام این جنایت را از آمریکا دیده و مراتب تنفر و انزجار ما به خود را از سردم داران آمریکا اعلام می‌داریم و فریاد میزنیم «مرگ بر آمریکا».

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران عنوان داشت: ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده است ملت ایران خود را برای حضور در انتخابات آماده می‌کنند اما چند نکته قابل توجه است نکته اول زمینه سازی حضور باشکوه مردم در انتخابات انتخابات مظهر قدرت و صلابت ملت است ملت باید بدانند که اگر از برخی عملکردها ناراحت هستند راه اصلاح آن عملکرد قهر کردن با انتخابات نیست مردم که علاقه‌مند به کشور انقلاب و اسلام هستند در انتخابات حضور یابند.

وی گفت: از برخی رفتارهای مسئولان بسیار متاسف هستیم جای تعجب است که وقتی شورای نگهبان به عنوان یک مرجع مهم و قانونی مصوبه‌ای را ابلاغ می‌کند مسئولان اجرای از اجرای آن خودداری می‌کنند این رفتارهای قدرت طلبانه اصلاً قابل قبول نیست، خصوصاً از کسانی که خود را حقوقدان می‌دانند تعجب بیشتر از کسانی است که بارها با رأی مردم انتخاب شده‌اند و امروز تهدید می‌کنند اگر ما تأیید نشویم رأی نخواهیم داد امان از دست این قدرت طلبی‌ها، برخی از مدعیان انقلابی‌گری با انقلاب و اسلام چه می‌کنند، بر شاخه نشسته اند و بن درخت را می‌برند، اینجا است که بصیرت زیاد لازم است، من از صاحبان قلم، بیان و رسانه می‌خواهم روشنگری کنند و اجازه ندهند فتنه جدیدی رقم بخورد، دست‌های خائن داخلی و خارجی زمینه‌سازی فتنه‌ای جدید است و می‌خواهند انتخابات را به کام مردم تلخ کنند باید همه تابع قانون باشند و اجازه ندهیم برخی با زیاده خواهی خود به انقلاب اسلامی ضربه بزنند درباره شاخص‌های انتخابات هم باید در فرصت‌های آینده بیشتر سخن گفت.