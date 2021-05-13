انتخابات حداکثری تقویت نظام و نشان از اقتدار نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی خاتمی صبح پنج شنبه در خطبه‌های نماز عید سعید فطر زنجان با تبریک عید سعید فطر، گفت: باید تلاش کنیم تا معنویت کسب شده در ماه رمضان، پس از این ماه نیز ادامه یابد.

وی با بیان اینکه خروج برای نماز عید سعید مانند روز قیامت است که مؤمنان برای دریافت عمل خود به پا می‌خیزند، افزود: نماز عید سعید فطر روز بازگشت به پروردگار الهی است و کسانی که روزه ماه مبارک رمضان گرفتند و در این ماه الهی عبادات کردند، پاداش خود را در روز عید سعید فطر از خداوند متعال می‌گیرند.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان با بیان اینکه نباید نیازمندان را فراموش کنیم و همه باید به یاری آنها بشتابیم، ادامه داد: باید تلاش کنیم و این کمک‌ها را باید ادامه دهیم.

خاتمی در ادامه به در پیش رو بودن انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا، لزوم مشارکت حداکثری در انتخابات را مورد تاکید قرار داد و گفت: انتخابات حداکثری تقویت نظام و نشان از اقتدار و عزت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است و برای خنثی شدن توطئه‌های دشمنان همه باید به صحنه بیایند.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان با بیان اینکه ملت ایران ۴۲ سال در صحنه بودند و هرگز صحنه را ترک نکردند، افزود: هر چند در کشور مشکلاتی وجود دارد و همه می‌دانیم برخی عوامل خارجی و برخی عوامل داخلی باعث بروز این مشکلات و چالش ها در کشور هستند ولی با این وجود باید در صحنه باشیم.

خاتمی تاکید کرد: امروز دشمنان سخت‌ترین و شدیدترین هجمه و تبلیغات را علیه انتخابات به کار گرفته‌اند تا از حضور مردم در عرصه انتخابات جلوگیری کنند ولی با این وجود همه مشکلات باید در صحنه باشیم و از نظام و انقلاب دفاع کنیم.

وی همچنین با اشاره به در پیش رو بودن ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، پرهیز از شعار و عوام فریبی را از سوی کاندیداهای شوراهای شهر و روستا مورد تاکید قرار داد و گفت: از کسانی که وارد عرصه شدند تقاضا دارم برنامه بدهند و از مردم هم تقاضا دارم به برنامه رأی دهند نه به شعار.

خاتمی با اشاره به درگیری‌های اخیر در غزه، افزود: امروز جبهه مقاومت مقتدر و توانمندتر از گذشته در مقابل اسرائیل غاصب ایستاده و مقاومت این روزها نتیجه داده و ان‌شاالله شاهد نابودی این رژیم خواهیم بود.

وی تاکید بر اینکه فروپاشی اسرائیل غاصب آغاز شده و هیچ‌کس نمی‌تواند مانع از نابودی این رژیم جعلی شود، گفت: امروز افول رژیم غاصب و جنایتکار صهیونیستی را شاهد هستیم.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، متذکر شد: جهان اسلام توسط رژیم صهیونیستی و حمایت آمریکا داغدار شد، اما با این کار خود قبر خود را کندند و دیدند که مقاومت نتیجه داد و امروز سنگ فلسطینیان تبدیل به موشک شده است.

خاتمی در ادامه با اشاره به حادثه دردناک مدرسه سیدالشهداء در افغانستان، سکوت دولت‌های غربی و نهادهای مدعی حقوق بشر را مورد انتقاد قرار داد و افزود: سکوت دولت‌های غربی و سازمان‌های بین‌المللی نشان دهنده مظلومیت مردم مسلمان افغانستان است.

وی ادامه داد: به راستی جهان چه پاسخی به این واقعه دارد، مدرسه دخترانه هدف قرار گرفت مگر چه جرمی داشتند، آیا پادگان و یا نیروی نظامی بودند که به خاک وخون کشیده شدند.

خاتمی در ادامه رشادت و توانمندی نیروهای سپاه قدس را به عنوان یک اصل مهم و اساسی در شکست توطئه‌های دشمنان علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی عنوان کردو گفت: نیروی قدس در منطقه غرب آسیا توانسته اقدامات بزرگی را انجام دهد.

خطیب نماز جمعه عید فطر در زنجان گفت: حضور قوی و قدترتمند و اثر گذار نیروی قدس برای بعدها مشخص خواهد شد و باید نسل جوان مکتب سلیمانی را بشناسند و در این میان صاحبان فکر و اندیشه بصورت جامع این مکتب را به عنوان الگویی همانند مالک اشتر که علی زمان شد، به عموم ارائه کنند

خاتمی همچنین با تقدیر از تلاش با تقدیر از مدافعان سلامت گفت: مردم بخصوص مؤمنین و هیت های مذهبی در زمینه رعایت دستورالعمل های بهداشتی تلاش زیادی کردند و از همه کسانی که در این مدت یاریگر نیازمندان بودند تقدیر و تشکر می‌کنم.

وی از وضعیت نامناسب محوطه نماز جمعه و مصلی از مردم و همه نمازگزاران زنجانی عذرخواهی کرد.