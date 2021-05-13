خیرین گرمی ۱۹۵ میلیون تومان برای آزادی زندانیان اهدا کردند

حجت الاسلام حمید بهاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آیات قرآن کریم، انفاق و کمک به نیازمندان را از وظایف اصلی هر فرد در جامعه اسلامی دانست و اظهار کرد: ماه مبارک رمضان فرصت مغتنمی برای آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد است و بر اساس آموزه‌های دین اسلام هرکس به اندازه توانمندی که دارد، باید در برابر کمبودهای نیازمندان پاسخگو باشد.

وی افزود: با کمک این خیرین زمینه آزادی ۱۲ زندانی محکوم مالی فراهم شد و آنها به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند، امید است اینگونه خدمات معنوی و انسانی در استان افزایش یابد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی گرمی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح اهمیت انفاق و آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد پرداخت و تصریح کرد: افراد غنی و ثروتمند به وسیله دارایی‌هایی که دارند مورد آزمایش الهی قرار می‌گیرند و بر همین اساس است که اگر کمک به افراد نیازمند و درمانده با خلوص نیت و با هدف جلب رضایت خداوند انجام شود، آثار و برکات زیادی هم در دنیا و هم پاداش اُخروی دارد.

حجت الاسلام بهاری با بیان اینکه انفاق در آموزه‌های دینی و کلام خداوند ارزش و جایگاه والایی دارد، خاطر نشان کرد: خداوند در آیه ۲۷۴ سوره بقره به ستایش و تحسین کسانی می‌پردازد که در شب یا روز به صورت پنهان و آشکار به افراد نیازمند کمک می‌کنند و این فرضیه را در ردیف جهاد فی سبیل‌الله قرار داده است.

وی جرایم غیرعمد را یکی از نیازمندترین و گرفتارترین افرادی که استحقاق کمک دارند، عنوان کرد و گفت: افرادی که به دلیل محکومیت‌های مالی در زندان هستند از نظر مفاهیم حقوقی هم به معنای واقعی مجرم نیستند و از اعتبار و آبروی اجتماعی و خانوادگی برخوردارند که به دلیل نا بسامانی‌های اقتصادی گرفتار زندان شده‌اند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی گرمی با بیان حدیثی از پیامبر اکرم (ص) بیان کرد: داشتن دستی دهنده و اهل سخاوت و انفاق یکی از چهار خصوصیتی است که همه مؤمنان به قدر وسع خودشان باید به آن اهتمام داشته باشند.

این مسئول اذعان کرد: خداوند در این ماه همه بندگان خویش را در سایه مهربانی و رحمتش قرار می‌دهد و خوب است که ما هم به تأسی از این صفت زیبای الهی، مهربانی خود را نثار نیازمندان کنیم.

وی با بیان اینکه بهترین کمک، همراهی برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد است، گفت: امروز زندانیان بی شماری برای پرداخت دیه و بدهی مالی در زندان‌ها هستند که خانواده‌های آن‌ها منتظر حضورشان در جمع خانواده هستند و بی تردید دستگیری از چنین نیازمندانی اجری بزرگ خواهد داشت.