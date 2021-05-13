مشارکت پرشور در انتخابات تضمین امنیت و اقتدار کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمهدی قریشی صبح پنجشنبه در جمع نمازگزاران عید سعید فطر در ارومیه که با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار شد، افزود: هر زمانی ملت بزرگ ایران ایستادگی کرده اند دشمن عقب نشینی کرده است وظیفه داریم همه پای صندوق‌های رأی بیاییم چرا که این حضور پرشور امنیت و اقتدار کشور را می‌افزاید.

وی با اشاره به اهمیت انتخابات از دیدگاه رهبر معظم انقلاب افزود: موضوع انتخابات یک موضوع بسیار مهم و اساسی است و دشمنان نیز درصدد این هستند که مردم را از آمدن پای صندوق‌های رأی بازدارند.

حجت الاسلام قریشی با کفایت بودن، مؤمن بودن، مدیر و مدبر بودن را از جمله شاخصه‌های مهم یک رئیس جمهور منتخب از دیدگاه رهبر معظم انقلاب دانست و گفت: باید در انتخاب خود این شاخصه‌ها را مد نظر قرار دهیم.

امام جمعه ارومیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنایت آمریکا و مستکبران غربی در حادثه خونین افغانستان گفت: آمریکا مذاکره را نمی فهمد و باید در میدان مبارزه جواب دندان شکنی به آنها داد.

وی گفت: هدف آمریکایی‌ها در منطقه، راه اندازی تکفیری‌ها و دشمنان اسلام در نقاط مختلف و کشورهای گوناگون بوده است و اگر می‌توانستند در ایران نیز چنین اقداماتی انجام می‌دادند تا زمینه قتل و کشتار و ترور را فراهم کنند که البته با هدایت و راهبری داهیانه مقام معظم رهبری و تلاش مردانی نظیر سردار سلیمانی و شهدای والامقام و جانفشانی آنان، در این خصوص ناکام مانده اند.

حجت الاسلام قریشی با تاکید بر اینکه مسیر اصلی مسیر مقاومت و یکپارچگی است و باید در کشور نیز اتحاد و انسجام ملی خود را در مقابل دشمنان انقلاب حفظ کنیم، افزود: در این راستا همه ما علاوه بر شرکت در این انتخابات، دیگران را نیز باید برای حضور پرشور در آن ترغیب و تشویق کنیم.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی با اشاره به اینکه به شکرانه درک ماه مبارک رمضان باید شکرگزار درگاه الهی باشیم افزود: اعمال عبادی که در این ماه مبارک انجام می‌دادیم باید در ماه‌های دیگر نیز بدان تداوم بخشیم.

وی با اشاره به فرازهایی از دعای وداع امام سجاد (ع) با ماه مبارک رمضان، افزود: امیدواریم خداوند متعال به احترام ماه مبارک رمضان و اهل بیت عصمت و طهارت و عبادت مؤمنان، این عید را برای همه ما مبارک و اعمال ماه رمضان را در درجه اعلی قبول کند.

نماز عید سعید فطر با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در محوطه بیرونی مصلای امام خمینی (ره) ارومیه برپا شد و هزاران نفر از مردم این شهر در آن حضور یافتند.