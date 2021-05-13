۷۸۸ بیمار کرونایی در مراکز درمانی لرستان بستری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مریم کوشکی امروز پنج شنبه در جمع خبرنگاران در سخنانی با اشاره به وضعیت لرستان به لحاظ شیوع بیماری کرونا، اظهار داشت: در مجموع ۳۴۵ هزار و ۳۶ نمونه به آزمایشگاه‌ها ارسال شده است.

وی با بیان اینکه جواب ۳۴۱ هزار و ۳۵۰ نمونه داده شده، عنوان کرد: تعداد نمونه‌های مثبت کرونا در استان تا کنون ۱۱۱ هزار و ۷۱۶ مورد بوده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه تعداد نمونه‌های منفی ۲۲۹ هزار و ۶۳۱ مورد بوده است، گفت: در مجموع تا کنون یک هزار و ۷۸۲ نفر به علت ابتلای به این بیماری در استان جان خود را از دست داده‌اند.

وی تعداد بستری‌های مثبت و مشکوک به کرونا در استان را ۷۸۸ مورد عنوان کرد.

بنابراین گزارش تعداد مبتلایان به کرونا در لرستان تا روز گذشته ۱۱۱ هزار و ۲۹۹ مورد و فوتی‌ها نیز یک‌هزار ۷۷۴ مورد بوده است.