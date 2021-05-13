نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت عید فطر را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج، حجت‌الاسلام و المسلمین سیدعبدالفتاح نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت در پیامی با اشاره به فرارسیدن عیدسعیدفطر گفت: عید فطر، عید بندگی و عبادت را به همه مسلمانان، برادران و خواهران دینی تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

وی با بیان اینکه عیدفطر و عیدقربان (عید اضحی) از اعیادی است که خداوند این دو روز را برای مسلمانان از اعیاد بزرگ اسلامی قرار داده و نقل شده است: «جَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمِینَ عِیداً»، اظهار کرد: عید فطر در پایان برنامه عبادی روزه از فروع دین است و عید قربان در میانه مناسک بندگی خدا در مراسم حج و سرزمین منا است.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت تصریح کرد: عید فطر و عید قربان با عید آل پیامبر (ص) که روز جمعه به شمار می‌آید مورد توجه همه مؤمنان است و امیدواریم خداوند در این اعیاد سربلندی بیشتر اسلام و مسلمین را رقم بزند و برطرف شدن مشکلات و از بین رفتن ویروس منحوس کرونا را عید همگی قرار بدهد.