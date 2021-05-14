راه های پیشگیری از سکته مغزی/ ترکیب کُشنده چاقی و کووید۱۹

به گزارش خبرنگار مهر، مهم‌ترین اخبار منتشرشده در حوزه بهداشت، درمان و تغذیه در سطح جهان به شرح زیر بوده اند:

ترکیب چاقی و کووید ۱۹ در مردان مرگبارتر است

مدت هاست که مشخص شده است چاقی عامل پرخطر برای بیماری کووید ۱۹ شدید در افراد است. اما تحقیقات جدید نشان می‌دهد که این ارتباط حتی در مردان بیشتر از زنان است.

کروناویروس موجود در هوا بیش از فاصله ۱.۸ متری هم پخش می‌شود

مقامات بهداشتی مرکز پیشگیری و کنترل بیماری ایالات متحده در دستورالعمل جدید خود اعلام کرد کروناویروس در هوا وجود دارد و می‌تواند بیش از ۶ فوت (۱.۸ متر) حرکت کند.

یک سوم بیماران کرونایی در آینده دچار مشکلات ریوی هستند

طبق نتایج یک مطالعه جدید، بیشتر بیمارانی که پس از تجربه عفونت شدید کووید ۱۹ از بیمارستان مرخص می‌شوند، به سلامت کامل برمی گردند، اما یک سوم آنها تا یکسال دارای اثرات بیماری بر ریه‌های شأن هستند.

پنج راه اصلی پیشگیری از سکته مغزی را بشناسید

مهم‌ترین مطلب خوشایندی که در مورد سکته‌ها می‌توان گفت این است که اکثر آنها قابل پیشگیری هستند.