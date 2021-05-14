خستگی و علائم شبه آنفلوانزا از عوارض جانبی مصرف استاتین ها هستند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از دیلی اکسپرس، گزارش‌ها حاکی از آن است که استفاده از استاتین ها بر عضلات تأثیر گذاشته و درد عضلانی به همراه دارد. عوارض جانبی کمتر شناخته شده می‌تواند شامل علائم شبیه آنفلوانزا و خستگی باشد.

محققان دریافتند از عوارض شبه آنفلوانزا ناشی از مصرف استاتین ها می‌توان به خستگی شدید، درد عضلات و مفاصل و احساس ضعف اشاره کرد.

به گفته محققان، پنج هفته بعد از قطع مصرف این داروها علائم هم به طورکامل از بین می‌روند.

محققان همچنین در بررسی ۱۰۱۶ بیمار دریافت کننده دوز پایین استاتین مشاهده کردند افراد دچار کاهش میزان انرژی و افزایش خستگی ناشی از فعالیت زیاد می‌شدند.