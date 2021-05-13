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۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۲۲:۴۴

سخنگوی سازمان آتش نشانی اصفهان خبر داد؛

انفجار در مخزن ۸۰۰۰ لیتری اکسیژن در اصفهان/3 نفر مصدوم شدند

انفجار در مخزن ۸۰۰۰ لیتری اکسیژن در اصفهان/3 نفر مصدوم شدند

اصفهان – سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از وقوع انفجار در مخزن هشت هزار لیتری اکسیژن در اصفهان خبر داد.

فرهاد کاوه آهنگران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه انفجار عصر امروز در اصفهان اظهار داشت: این حادثه ساعت ۱۹ و ۲۱ دقیقه به ستاد فرماندهی عملیات آتش‌نشانی اصفهان گزارش شده است.

وی با بیان اینکه این حادثه در کارخانه اکسیژن خیابان امام خمینی (ره) رخ داده است، ابراز داشت: این انفجار در محل شارژ کپسول‌های اکسیژن رخ داده است.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با بیان اینکه در این حادثه دستگاه شارژ اکسیژن دچار انفجار شد، ادامه داد: نیروهای امداد و نجات از ایستگاه‌های ۲۱ و ۱۰ برای امدادرسانی به این حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه این حادثه سه مصدوم داشت، گفت: مصدومان این حادثه زنده به نیروهای اورژانس تحویل شدند.

کاوه آهنگران با بیان اینکه همچنان نیروهای آتش نشانی در محل حادثه حضور دارند، گفت: دستگاه شارژ امکان تعمیر ندارد.

وی با بیان اینکه این آتش سوزی در مخزن ۸۰۰۰ هزار لیتری اکسیژن رخ داده است، ابراز داشت: با همت و حضور به موقع آتش نشانان از گسترش حریق جلوگیری شد.

کد مطلب 5211495

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