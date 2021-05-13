انفجار در مخزن ۸۰۰۰ لیتری اکسیژن در اصفهان/3 نفر مصدوم شدند

فرهاد کاوه آهنگران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه انفجار عصر امروز در اصفهان اظهار داشت: این حادثه ساعت ۱۹ و ۲۱ دقیقه به ستاد فرماندهی عملیات آتش‌نشانی اصفهان گزارش شده است.

وی با بیان اینکه این حادثه در کارخانه اکسیژن خیابان امام خمینی (ره) رخ داده است، ابراز داشت: این انفجار در محل شارژ کپسول‌های اکسیژن رخ داده است.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با بیان اینکه در این حادثه دستگاه شارژ اکسیژن دچار انفجار شد، ادامه داد: نیروهای امداد و نجات از ایستگاه‌های ۲۱ و ۱۰ برای امدادرسانی به این حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه این حادثه سه مصدوم داشت، گفت: مصدومان این حادثه زنده به نیروهای اورژانس تحویل شدند.

کاوه آهنگران با بیان اینکه همچنان نیروهای آتش نشانی در محل حادثه حضور دارند، گفت: دستگاه شارژ امکان تعمیر ندارد.

وی با بیان اینکه این آتش سوزی در مخزن ۸۰۰۰ هزار لیتری اکسیژن رخ داده است، ابراز داشت: با همت و حضور به موقع آتش نشانان از گسترش حریق جلوگیری شد.